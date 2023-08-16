Блогерка заявила, що її не пустили на літак через одяг: який вона мала вигляд (фото)

Дівчина стверджує, що їй заборонили сідати на рейс через одяг.

21-річна модель та блогерка Кіне-Чан з'явилася в аеропорту Навегантес у Бразилії, одягнена в косплей Ребекки з аніме-серіалу Cyberpink: Edgerunners.

На ній було лише чорне бікіні, бірюзова перука та чорні сандалі.

Кіне-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Її нібито зупинила служба безпеки аеропорту та заборонила продовжувати політ. Вона стверджує, що їй сказали, що вона одягнена неналежним чином, і не пустили на рейс.

Кіне-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

"Я вже знала, що можу запізнитися, тому одягнулася, щоб не гаяти час. Але мені сказали йти додому і переодягнутися, бо те, що на мені було, було "невідповідним". Я пояснила, що лечу на захід", - пояснила вона у своєму Instagram.

Кіне-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Інцидент спантеличив її шанувальників, але не всі погодились із моделлю. Багато хто написав, що вона зі своєю витівкою зайшла надто далеко.

Це не місце, де можна носити білизну

Звичайно, я люблю тебе, але заради Бога… Ти могла б одягнути легке вбрання, наприклад, сукню або навіть блузку на ґудзиках

Вони праві, що не пустили тебе

Варто було б надіти зверху халат

Нагадаємо, п'яні туристи заснули на Ейфелевій вежі, пробравшись до закритої частини. Їх розбудив з похмілля охоронець.

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