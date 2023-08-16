Блогерка заявила, що її не пустили на літак через одяг: який вона мала вигляд (фото)

Фани також не підтримали модель.
Дівчина стверджує, що їй заборонили сідати на рейс через одяг.
21-річна модель та блогерка Кіне-Чан з'явилася в аеропорту Навегантес у Бразилії, одягнена в косплей Ребекки з аніме-серіалу Cyberpink: Edgerunners.
На ній було лише чорне бікіні, бірюзова перука та чорні сандалі.
Її нібито зупинила служба безпеки аеропорту та заборонила продовжувати політ. Вона стверджує, що їй сказали, що вона одягнена неналежним чином, і не пустили на рейс.
"Я вже знала, що можу запізнитися, тому одягнулася, щоб не гаяти час. Але мені сказали йти додому і переодягнутися, бо те, що на мені було, було "невідповідним". Я пояснила, що лечу на захід", - пояснила вона у своєму Instagram.
Інцидент спантеличив її шанувальників, але не всі погодились із моделлю. Багато хто написав, що вона зі своєю витівкою зайшла надто далеко.
- Це не місце, де можна носити білизну
- Звичайно, я люблю тебе, але заради Бога… Ти могла б одягнути легке вбрання, наприклад, сукню або навіть блузку на ґудзиках
- Вони праві, що не пустили тебе
- Варто було б надіти зверху халат
Нагадаємо, п'яні туристи заснули на Ейфелевій вежі, пробравшись до закритої частини. Їх розбудив з похмілля охоронець.
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