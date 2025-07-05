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Блогер порівняв ціни в Італії та Україні: результат закупів вразив Мережу
TikTok-блогер провів експеримент і перевірив, де дешевше купувати продукти. Ціни в Україні не надто поступаються італійським.
Український блогер на ім’я Артур провів експеримент: він разом із подругою порівняв ціни на базові продукти в популярних супермаркетах України та Італії. Результатами закупів поділився у відео, яке швидко стало вірусним і зібрало понад 400 тисяч переглядів.
Відповідне відео було опубліковане на платформі TikTok.
У ролик блогер пояснив, що для чесного порівняння відвідав один із найдешевших супермаркетів Італії — Lidl, а в Україні — «Сільпо». Перед початком закупів Артур заявив, що середня зарплата в Італії — 2000 євро, в Україні — 450. Водночас він додав, що братиме тільки найнеобхідніші продукти, а всі ціни переводитиме у гривні — для наочності.
Що купували та скільки це коштувало:
Яблука (2 кг): 71 грн у Lidl, 90 грн у «Сільпо» (було куплено по 2 кг);
Картопля (2 кг): 79 грн проти 77 грн (також купили по 2 кг);
Хліб: 88 грн в Італії, 35 грн в Україні;
Яйця (10 шт.): 104 грн у Lidl, 73 грн у «Сільпо»;
Сир гауда (100 г): 75 грн та 70 грн відповідно;
Курячі стегенця (1 кг): 224 грн в Італії, 189 грн в Україні;
Молоко (1 л): 31 грн у Lidl, 57 грн у «Сільпо»;
Пляшка води: 9 грн проти 22 грн.
«За ті самі продукти в Італії у нас вийшло 831 грн, а в Україні 783 грн. Різниця — 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату — і це просто жах!», — заявив Артур.
Що кажуть у коментарях
Коментатори не залишились байдужими. Дехто поставив під сумнів об’єктивність порівняння.
«Сільпо — один із найдорожчих магазинів», — написала користувачка Анна, отримавши сотні лайків.
«Зарплата в Італії далеко не 2000, автор не треба переборщувати. Середня близько 1300 — це я не беру до уваги південь Італії, де зарплата близько 700-800 євро», — відповів інший глядач.
«Середня зарплата в Італії — 1350 євро. Ну от навіщо брехати?», — додала ще одна коментаторка.
Попри критику, відео стало популярним: тисячі репостів, понад 14 тисяч лайків і хвиля обговорень.
Нагадаємо, ціни на вершкове масло в Україні вже перевищили 580 грн/кг, а восени прогнозують здорожчання сиру. Попри прохолодну весну, фермери розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Цьогоріч сезон почався пізніше, а вартість вже в рази вища за торішню.