Блогер порівняв ціни в Італії та Україні: результат закупів вразив Мережу

Ціни в Україні та Італії / © pixabay.com

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Український блогер на ім’я Артур провів експеримент: він разом із подругою порівняв ціни на базові продукти в популярних супермаркетах України та Італії. Результатами закупів поділився у відео, яке швидко стало вірусним і зібрало понад 400 тисяч переглядів.

Відповідне відео було опубліковане на платформі TikTok.

У ролик блогер пояснив, що для чесного порівняння відвідав один із найдешевших супермаркетів Італії — Lidl, а в Україні — «Сільпо». Перед початком закупів Артур заявив, що середня зарплата в Італії — 2000 євро, в Україні — 450. Водночас він додав, що братиме тільки найнеобхідніші продукти, а всі ціни переводитиме у гривні — для наочності.

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Що купували та скільки це коштувало:

Яблука (2 кг): 71 грн у Lidl, 90 грн у «Сільпо» (було куплено по 2 кг);

Картопля (2 кг): 79 грн проти 77 грн (також купили по 2 кг);

Хліб: 88 грн в Італії, 35 грн в Україні;

Яйця (10 шт.): 104 грн у Lidl, 73 грн у «Сільпо»;

Сир гауда (100 г): 75 грн та 70 грн відповідно;

Курячі стегенця (1 кг): 224 грн в Італії, 189 грн в Україні;

Молоко (1 л): 31 грн у Lidl, 57 грн у «Сільпо»;

Пляшка води: 9 грн проти 22 грн.

«За ті самі продукти в Італії у нас вийшло 831 грн, а в Україні 783 грн. Різниця — 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату — і це просто жах!», — заявив Артур.

Що кажуть у коментарях

Коментатори не залишились байдужими. Дехто поставив під сумнів об’єктивність порівняння.

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«Сільпо — один із найдорожчих магазинів», — написала користувачка Анна, отримавши сотні лайків.

«Зарплата в Італії далеко не 2000, автор не треба переборщувати. Середня близько 1300 — це я не беру до уваги південь Італії, де зарплата близько 700-800 євро», — відповів інший глядач.

«Середня зарплата в Італії — 1350 євро. Ну от навіщо брехати?», — додала ще одна коментаторка.

Попри критику, відео стало популярним: тисячі репостів, понад 14 тисяч лайків і хвиля обговорень.

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Нагадаємо, ціни на вершкове масло в Україні вже перевищили 580 грн/кг, а восени прогнозують здорожчання сиру. Попри прохолодну весну, фермери розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Цьогоріч сезон почався пізніше, а вартість вже в рази вища за торішню.