Блогер протягом 50 годин їв "100 найшкідливіших продуктів у світі": як це вплинуло на організм

Фастфуд / © Credits

Реклама

Жир і цукор в помірних кількостях – це цілком нормально, але коли їх їсти багато, особливо за короткий проміжок часу, вони можуть завдати шкоди нашому організму, як це довів зірка YouTube Вілл Теннісон.

Інфлюєнсеру не звикати випробовувати дивні та дивакуваті дієти та фітнес-програми, щоб іншим людям не довелося цього робити, і під час свого культового відео I Spent 50 Hours Eating World’s 100 Unhealthiest Foods Теннісон показав приховані наслідки того, що нездорове харчування може зробити з людським організмом.

У рамках челенджу Теннісон вирішив з'їсти 100 "найшкідливіших продуктів у світі", згідно з публікацією в блозі A Dame's Handbook за 2022 рік, протягом трохи більше двох днів.

Реклама

За цей час він з'їв усе: від найкалорійнішої страви в меню Starbucks – білого гарячого шоколаду з калорійністю 540 калорій на чашку, високооброблених заморожених продуктів до різноманітних закусок, таких як печиво, чипси, сніданок із McDonald's і навіть трохи пластівців.

Щоб розпочати свій експеримент, Теннісон вирушив до супермаркету, щоб запастися напівфабрикатами на наступні два дні, і цей досвід, за його власним визнанням, був доволі шокувальним.

"Мушу сказати, було дуже дивно розвантажувати всі ці продукти і не відкривати холодильник", - зауважив він. "Зазвичай я купую свіжі продукти. Я ніколи не купую ці продукти. Час від часу – це нормально, це правило 80/20! 80 відсотків здорової їжі, 20 відсотків – перероблені продукти. Ваш раціон – це ваш банківський рахунок, і здоровий вибір – це найкраща інвестиція".

Крім того, протягом двох днів Теннісон також спробував багато улюблених сімейних страв, таких як піца з пепероні, суші з сирим лососем та реберця барбекю, і це лише деякі з них.

Реклама

Через декілька годин після початку експерименту, після 800-калорійного сніданку з гарячим шоколадом і кексом, Теннісон вже відчував голод і нарікав на смакоту сніданку, який він з'їв, щоб відчути смак, але якого не вистачило навіть до обіду, щоб підтримати свій рівень енергії.

"Я почуваюся лайном", - сказав він глядачам. "На сніданок я з'їв 800 з чимось калорій у Starbucks, і я вже вмираю з голоду. Це зворотній бік цієї дивовижної їжі. Вона смакує дивовижно, але одразу після того, як ти її з'їси, ти думаєш: "А чи з'їв я взагалі хоч якусь хрінь?".

З кожним днем ситуація лише погіршувалася, і незабаром наслідки його дієтичного вибору почали його наздоганяти.

"Думаю, найгірше, що я міг зробити – це сісти на цей диван, тому що я виснажений і не маю жодної мотивації тренуватися", - сказав Теннісон на камеру.

Реклама

Теннісон наполегливо продовжував тренування, але виявив, що його рівень енергії не відповідає його звичним показникам, а втома справді починає даватися взнаки.

Наприкінці відео, в якому Теннісон відверто зізнається, що йому стало зле після рясного банкету, зірка YouTube розповів, як саме цей виклик вплинув на його організм.

Почавши з ваги 89 кг, до кінця експерименту Теннісон виявив, що загалом набрав 2 кіло, що не було несподіванкою.

"Я набрав 2 кілограми за останні два дні, можливо, це просто здуття живота – я сподіваюся", - зізнався він. "Сподіваюся, це відео покаже вам, що ви можете їсти все, що хочете, але не завжди в тих порціях, яких ви завжди хотіли. Ми повинні хотіти їсти правильну їжу, тому що правильна їжа змушує нас почуватися добре, а перероблена їжа змушує нас почуватися як лайно. Справа не лише в тому, який ви вигляд маєте, а й у тому, як ви почуваєтеся. Ось чому я кажу: "Будьте хорошими... більшу частину часу".

Реклама

Нагадаємо, які найшкідливіші олії для приготування їжі.