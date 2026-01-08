Блогер робив 100 відтискань щодня протягом року: як це змінило його тіло (фото)

Джеймс Стюарт Вайт, який робив 100 відтискань щодня протягом року / © YouTube/James Stewart Whyte

Реклама

Блогер Джеймс Стюарт Вайт вирішив перевірити силу звички та виконував по 100 відтискань щодня протягом цілого року. Результати виявилися неочевидними на початку, але вражальними у фіналі експерименту.

Про це повідомляє Unilad.

На початку року багато людей традиційно дають собі обіцянки, пов’язані зі здоров’ям і спортом. Хтось обирає «сухий січень», хтось — веганський місяць, інші ж вирішують серйозно взятися за тренування. Саме цей період часто асоціюється з бажанням змін і саморозвитку.

Реклама

Та на відміну від численних абонементів у спортзал, які так і залишаються невикористаними, або спортивного одягу, що роками лежить у шафі, одному чоловікові вдалося реалізувати свій задум до кінця.

Джеймс обрав простий, але вимогливий виклик — виконувати 100 відтискань щодня протягом року. Зазвичай подібні ідеї швидко втрачають ентузіазм, але Джеймс не здався і довів справу до завершення. Після року тренувань він поділився своїм досвідом у відео на YouTube, детально розповівши, як регулярні відтисканняпозначилися на його тілі.

За його словами, саме ця вправа стала ідеальним варіантом, адже не вимагала ані спортзалу, ані поїздок, ані спеціального екіпірування — виконувати її можна будь-де і будь-коли.

«Я не просив себе робити щось щодня, що потрібно було б спеціально планувати та заздалегідь готувати», — зазначив блогер.

Реклама

Результати після 100 відтискань щодня протягом року

Водночас відчутних результатів довелося почекати. Оскільки головною метою було сформувати стабільну звичку, а не отримати миттєвий ефект, зміни відбувалися поступово.

«Мій прогрес був повільним. Протягом перших кількох місяців зміни були майже непомітні, але з наближенням літа результат почав проявлятися. Саме в цей період зміни почали помічати й інші. Я набирав м’язову масу, ставав сильнішим, а щоденні тренування давалися легше», — розповів Джеймс.

Хоч трансформація не була миттєвою, з часом вона стала очевидною. Звісно, це не означало різкого перетворення на Дуейна «Скелю» Джонсона в розквіті кар’єри, проте досягнуті результати виявилися цілком відчутними.

«У середині року я оцінив свій прогрес. Хоч результати й були помірними, вони були реальними. Це довело, що після формування нової звички їй потрібно дати час, щоб побачити ефект», — резюмував чоловік.

Реклама

Джеймс Стюарт Вайт до і після пів року відтискань / © YouTube/James Stewart Whyte

Ця історія ще раз демонструє: для змін не завжди потрібні радикальні кроки — іноді вирішальну роль відіграють невеликі, але регулярні дії.

До слова, техаський співак Зак Теландер пробігав одну милю щодня протягом 100 днів і приголомшив підписників своєю трансформацією. Попри періодичну відсутність мотивації, блогер не пропустив жодного дня, у результаті чого його тіло стало значно рельєфнішим, а кардіосистема витривалішою.