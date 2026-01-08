- Дата публікації
Блогер робив 100 відтискань щодня протягом року: як це змінило його тіло (фото)
Блогер поділився досвідом річного челенджу з відтискань, розповівши, коли саме оточення почало помічати його перші м’язи.
Блогер Джеймс Стюарт Вайт вирішив перевірити силу звички та виконував по 100 відтискань щодня протягом цілого року. Результати виявилися неочевидними на початку, але вражальними у фіналі експерименту.
Про це повідомляє Unilad.
На початку року багато людей традиційно дають собі обіцянки, пов’язані зі здоров’ям і спортом. Хтось обирає «сухий січень», хтось — веганський місяць, інші ж вирішують серйозно взятися за тренування. Саме цей період часто асоціюється з бажанням змін і саморозвитку.
Та на відміну від численних абонементів у спортзал, які так і залишаються невикористаними, або спортивного одягу, що роками лежить у шафі, одному чоловікові вдалося реалізувати свій задум до кінця.
Джеймс обрав простий, але вимогливий виклик — виконувати 100 відтискань щодня протягом року. Зазвичай подібні ідеї швидко втрачають ентузіазм, але Джеймс не здався і довів справу до завершення. Після року тренувань він поділився своїм досвідом у відео на YouTube, детально розповівши, як регулярні відтисканняпозначилися на його тілі.
За його словами, саме ця вправа стала ідеальним варіантом, адже не вимагала ані спортзалу, ані поїздок, ані спеціального екіпірування — виконувати її можна будь-де і будь-коли.
«Я не просив себе робити щось щодня, що потрібно було б спеціально планувати та заздалегідь готувати», — зазначив блогер.
Результати після 100 відтискань щодня протягом року
Водночас відчутних результатів довелося почекати. Оскільки головною метою було сформувати стабільну звичку, а не отримати миттєвий ефект, зміни відбувалися поступово.
«Мій прогрес був повільним. Протягом перших кількох місяців зміни були майже непомітні, але з наближенням літа результат почав проявлятися. Саме в цей період зміни почали помічати й інші. Я набирав м’язову масу, ставав сильнішим, а щоденні тренування давалися легше», — розповів Джеймс.
Хоч трансформація не була миттєвою, з часом вона стала очевидною. Звісно, це не означало різкого перетворення на Дуейна «Скелю» Джонсона в розквіті кар’єри, проте досягнуті результати виявилися цілком відчутними.
«У середині року я оцінив свій прогрес. Хоч результати й були помірними, вони були реальними. Це довело, що після формування нової звички їй потрібно дати час, щоб побачити ефект», — резюмував чоловік.
Ця історія ще раз демонструє: для змін не завжди потрібні радикальні кроки — іноді вирішальну роль відіграють невеликі, але регулярні дії.
До слова, техаський співак Зак Теландер пробігав одну милю щодня протягом 100 днів і приголомшив підписників своєю трансформацією. Попри періодичну відсутність мотивації, блогер не пропустив жодного дня, у результаті чого його тіло стало значно рельєфнішим, а кардіосистема витривалішою.