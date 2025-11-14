ТСН у соціальних мережах

Шприци

Шприци / © Associated Press

Шприци

Блогер створив фальшивий прес за пів мільйона доларів: який він має вигляд (фото)

Чоловік заявляє, що 20% його тіла вже складаються з гіалуронки, і планує встановити рекорд за найдовше збережений штучний прес.

Юлія Шолудько

У Китаї блогер витратив близько $560 000, щоб «намалювати» собі прес з 8 кубиків за допомогою сотень ін’єкцій гіалуронової кислоти. Не зумівши накачати м’язи природним шляхом, інфлюєнсер на ім’я Енді Хао Тієнан обрав радикально інший метод — і став вірусною сенсацією.

Про це пише Oddity Central.

Творець контенту у сфері моди та краси шокував підписників, заявивши, що 20% його тіла заповнені гіалуроновою кислотою. Лише минулого місяця він витратив 4 млн юанів ($562 000) на 40 нових уколів у плечі, ключиці, груди та живіт.

«М’язи не ростуть у боягузів. Але після всіх цих ін’єкцій я точно не боягуз», — жартує Хао.

Він каже, що якщо його штучний прес протримається три роки, він планує подати заявку до Книги рекордів Гіннеса. А щоб довести його «міцність», інфлюєнсер навіть хоче розколювати волоські горіхи пресом у прямому ефірі.

Хао також переконаний, що гіалуронова кислота з часом має «кращий і природніший вигляд», а чіткість між «кубиками» не зникає.

Енді Хао Тієнан

Енді Хао Тієнан

Але лікарі попереджають: така кількість ін’єкцій може призвести до ерозії кісток, некрозу судин, ослаблення м’язів і зміщення наповнювачів. Попри ризики, молодий чоловік заявляє, що не зупиниться, доки не досягне мети — 10 000 ін’єкцій. За його словами, він уже на 40% шляху.

Енді Хао Тієнан вважає свій прес першим подібним «проєктом» у Китаї. Поки одні називають його експеримент сміливим, інші наголошують: підтримувати фальшивий прес регулярними ін’єкціями значно дорожче та складніше, ніж тренувати справжні м’язи.

Нагадаємо, блогер протягом 50 годин їв «100 найшкідливіших продуктів у світі».

