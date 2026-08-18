Блогер випробував найміцніший снюс у світі та поплатився за це

Блогер спробував найміцніший снюс у світі / © YouTube/SnusLabs

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Блогер протестував найміцніший снюс у світі, що містить 150 мг нікотину. Вже за кілька хвилин після використання чоловік відчув сильні серцебиття та нездужання, після чого попередив про небезпеку таких «розваг».

Про це пише Lad Bible.

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Що таке снюс і яка шкода від нього?

Снюс — це невеликі пакетики з тютюном і нікотином, які розміщують під губою біля ясен, і використовується як альтернатива сигаретам. Водночас залежність від нього може виникати навіть у людей, які ніколи не мали звички курити.

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Серед представників покоління Z снюс певною мірою став заміною вейпам. Проте фахівці у сфері охорони здоров’я наголошують, що безпечною таку звичку назвати не можна. Використання снюсу шкодить яснам, а разом із цим людина продовжує отримувати шкідливі речовини.

Особливе занепокоєння така продукція викликає у стоматологів. Регулярне використання снюсу може серйозно пошкоджувати ясна, що своєю чергою негативно позначається на стані зубів і навіть може сприяти їхньому руйнуванню. За тривалого вживання на яснах також здатні з’являтися білі ураження.

У найнебезпечніших випадках йдеться про білі плями, відомі як лейкоплакія. Такі зміни можуть мати передраковий характер і в майбутньому підвищувати ризик розвитку раку ротової порожнини.

Попри це, деякі користувачі продовжують вживати снюс і переходять на продукцію з дедалі вищою концентрацією нікотину.

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Експеримент із «найміцнішим снюсом у світі» — який результат

Один із чоловіків, який публікує на YouTube огляди снюсу, вирішив перевірити на собі дію пакетика, який назвав «найміцнішим снюсом у світі». Для експерименту блогер обрав продукцію лінійки Iceberg Black. За його словами, один пакетик містив 150 мг нікотину — приблизно вдесятеро більше, ніж звичний бренд.

Після відкриття упаковки чоловік зазначив, що цей різновид снюсу «завжди пахне» так, ніби йому місце в туалеті, а не в роті.

Пакетик, який блогер поклав між яснами та щокою, мав смак «тутті-фрутті». Втім, ще до використання чоловік лизнув пакетик і, судячи з реакції, смак його не вразив.

Коли пакетик нарешті опинився в роті, блогер припустив, що глядачі захочуть дізнатися, чи безпечно використовувати настільки міцний снюс. Відповідь на це запитання він дав одразу: ні.

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«Деякі люди використовують цей снюс щодня, це їхній основний снюс на кожен день», — пояснив він.

Водночас чоловік зізнався, що не розуміє, як хтось може регулярно вживати такий снюс, адже його власне серцебиття дуже прискорилося. Блогер навіть показав рукою рухи, які нагадували сильне гупання серця під сорочкою.

За словами чоловіка, він користується снюсом уже вісім років. Однак цього разу отримана доза нікотину спричинила відчуття, яких він зовсім не очікував від своєї звички. Вже через п’ять хвилин блогер відчув дію нікотину, описавши свої відчуття як «дуже важко пояснити».

«Я не кажу, що мені погано чи щось таке, але це неприємне відчуття. Таке, ніби я хочу його витягнути, більше не хочу тримати його в роті. Я дуже хочу пити», — сказав він.

Зрештою чоловік вирішив не ігнорувати власне самопочуття та вийняв пакетик. Заявивши, що «це просто не для мене», а продукт виявився «занадто міцним», блогер повідомив глядачам, що більше не планує ним користуватися. Свій досвід автор відео назвав «швидким і жорстким».

Наприкінці ролика блогер додав, що почувається погано і йому потрібно трохи прилягти.

До слова, 39-річний екологічний активіст Робін Грінфілд із США провів рік, харчуючись виключно дикорослими рослинами, грибами, рибою та м’ясом без посередництва магазинів і власного городу. Такий експеримент приніс йому психологічне задоволення і глибший зв’язок із природою, проте спричинив проблеми зі здоров’ям.

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