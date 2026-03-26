Блогерка інсценувала власне викрадення заради популярності і поплатилася за це

Бразильська інфлюенсерка Моннікі Фрага / © Jam Press

Бразильська інфлюенсерка Моннікі Фрага поплатилася за зухвалу спробу збільшити кількість підписників у соцмережах. Поліція стверджує, що жінка інсценувала власне викрадення, поки її чоловіка били по-справжньому.

Про це пише Mirror.

Фрага, яка раніше заявляла, що на неї та її чоловіка Лукаса напали троє озброєних чоловіків біля їхнього будинку, нині перебуває під арештом за підозрою в інсценуванні власного викрадення. Інфлюенсерку затримали через підозри, що історія з викраденням була вигаданою — нібито для того, щоб збільшити аудиторію в соцмережах.

27-річна жінка розповідала, що у квітні минулого року вона разом із чоловіком стала жертвою нападу біля свого дому в Ігарассу, Бразилія. Однак майже через рік після цих подій поліція провела ранкову спецоперацію та затримала інфлюенсерку. За словами слідчих, її чоловік, якого під час інциденту побили та пограбували, не був обізнаний із можливим планом.

Після інциденту Фрага описувала подію своїм більш ніж 48 тис. підписників як надзвичайно страшний досвід. У відео вона стверджувала, що нападники погрожували катуванням, вимагаючи викуп, а Лукаса побили, коли подружжя віддавало свої речі. За словами блогерки, їх вивезли до лісу, де утримували кілька годин і відпустили лише після отримання грошей.

Нині слідство схиляється до версії, що викрадення було постановним і мало на меті привернення уваги медіа. Історія Фраги справді з’явилася в низці ЗМІ.

«У ході розслідування були виявлені ознаки того, що нібито викрадення з метою викупу насправді було не чим іншим, як змовою між так званою жертвою та одним із виконавців», — повідомив місцевим журналістам детектив Клей Андерсон.

У поліцейській операції під назвою «Димова завіса лайків» було задіяно 30 правоохоронців. За даними слідства, окрім Фраги, до організації фальшивого викрадення могли бути причетні ще троє людей.

«Розслідування свідчить, що вона не лише знала про це, але й заздалегідь усе погодила та підтримувала контакт з одним із причетних після події», — додав детектив.

Цікаво, що чоловік Фраги, Лукас, який також постраждав під час інциденту, ймовірно, не був у курсі змови. За словами детектива, «він постійно наполягає, що щиро вірив, що це було справжнє викрадення».

Захист блогерки вже звернувся з проханням звільнити її з-під варти та перевести під домашній арешт, аргументуючи це наявністю малолітніх дітей. Сама Фрага продовжує стверджувати, що викрадення було реальним.

Їй можуть висунути обвинувачення у шантажі, перешкоджанні правосуддю та марнуванні ресурсів поліції.

Раніше у відеозверненні інфлюенсерка розповідала: «Я провела години в лісі. Я не знала, чи повернуся живою. Там була річка, і весь час я думала, що вони мене вб’ють і скинуть туди, і я більше нікого не побачу. Усе, про що я могла думати — це мої діти. Вони побили Лукаса. Вони шукали золоті ланцюжки, про які я писала. І я сказала: „Ці золоті ланцюжки були не мої“.

До слова, 27-річна бразильська інфлюенсерка Б’янка Діас померла через 18 днів після пластичної операції, імовірно, від тромбоемболії легеневої артерії. Жінці раптово стало зле під час відновлення, а госпіталізація через задишку не змогла її врятувати. Хоча точну процедуру не розголошують, припускають, що це була ліпосакція або абдомінопластика — операції з високим ризиком ускладнень протягом перших 20 днів. У Б’янки залишилося двоє доньок та 60 тис. підписників.