Блогерка ледь не залишилася за кордоном через нове обличчя: фото до і після пластики

Гессіка Каяне / © instagram.com/gessica

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Інфлюєнсерка з Бразилії поділилася, як зазнала проблем через своє фото у паспорті. Її допитували співробітники імміграційної служби, коли вона повернулася додому, бо мала зовсім не такий вигляд, як на світлині.

Гессіка Каяне, відома своїм 20 мільйонам підписників як Gkay, приземлилася в невідомому аеропорту 10 квітня, і їй довелося показати паспорт, перш ніж отримати дозвіл на повернення до Бразилії.

32-річна блогерка YouTube і TikTok, яка також знялася в декількох фільмах Netflix, не приховує, що зробила підтяжку та збільшення грудей, змінила форму носа, видалила жир із підборіддя та щік, а також зробила пластику губ.

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Коли вона звернулася до офіційних осіб в аеропорту з документами, що містять фото до операцій, вони не впізнали її.

«Мені ледь не заборонили в’їзд до країни, тому що фотографії на всіх моїх документах відрізняються від мого обличчя», — написала вона в Instagram.

Зараз у Каяне довге яскраве руде волосся, тонкий ніс, точене підборіддя та повні губи.

Гессіка Каяне після пластики / © instagram.com/gessica

Однак на фото в паспорті зображена «інша» жінка з темним волоссям і ширшими рисами обличчя.

Гессіка Каяне до пластики / © instagram.com/gessica

На щастя, Каяне задокументувала свій шлях до косметичних процедур і має свої фотографії протягом усього процесу перетворення

«Я тішуся, що у мене є мій Instagram і декілька «до і після», щоб довести це», — зазначила вона.

Схоже, інфлюєнсерка засвоїла свій урок.

«Перше, що я зроблю, повернувшись до Бразилії: оновлю всі фотографії в своїх документах», — заявила вона.

Нагадаємо, жінка подала на розлучення після пластичної операції, бо стала надто хорошою для чоловіка.