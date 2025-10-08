Блогерка народила у прямому ефірі на Twitch та увійшла в історію (фото, відео)

Twitch-стрімерка Фанді народила дитину в прямому ефірі / © скриншот з відео

Популярна Twitch-стрімерка Фанді здійснила безпрецедентний вчинок — вона вирішила транслювати свої пологи наживо. Момент народження її дитини в прямому ефірі побачили понад 15 тис. глядачів.

Трансляція завдовжки у 8 годин досі доступна для перегляду на платформі Twitch.

Увесь процес пологів Фанді відбувався вдома: замість лікарняного ліжка блогерка використала надувний басейн. Стрімерка стала першою, хто створив подібний формат контенту на майданчику Twitch.

Попри сильні перейми, жінка продовжувала спілкуватися з чатом і навіть жартувати. Вона зберігала оптимізм і гумор, порівнюючи свої пологи з черговим «рейдом».

Особливою подією стало те, що в чаті з’явився сам генеральний директор Twitch Ден Кленсі. Він особисто привітав Фанді та побажав їй усього найкращого.

Чат вибухнув шокованими реакціями. Фанати засипали стрім емоціями PogChamp, яка демонструє хвилювання та інтригу, обговорюючи, чи «це взагалі дозволено», і визнаючи, що вони всі «зараз у пологовій палаті».

До слова, у російському Єкатеринбурзі 32-річна новоспечена мама-блогерка Мар’яна Баруткіна зламала хребет, намагаючись повторити вірусний «Виклик на шпильках» для соціальних мереж. Жінка впала, втративши рівновагу, коли балансувала на високих підборах на перевернутій каструлі.