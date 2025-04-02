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Жінка, яка нещодавно купила загублений багаж в аеропорту, придбала ще одну валізу та показала, що знайшла всередині.

Блогерка на ім’я Беккі цього разу заплатила 80 фунтів стерлінгів (4280 грн) за валізу з аеропорту Гітроу в Лондоні, Велика Британія.

За словами жінки, яка поділилася відео у TikTok, сама лише валіза Delsey продається за більш ніж 200 фунтів стерлінгів (10700 гривень), так що це вже «був непоганий початок».

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Відкривши сумку, Беккі знайшла новеньку спідню білизну. Поряд із декількома футболками, була чорна сумка від Primark і «сотні» невикористаних прокладок.

Найкращою знахідкою, за словами Беккі, було синє пальто Tommy Hilfiger і якісь вінтажні джинси Lee, які напевно мають певну цінність.

Беккі показала, що було всередині / © скриншот з відео

Був також новий одяг, пара футболок H&M із прикріпленими бирками, а також сукня з биркою за 98 доларів.

Думаючи, що зірвала джекпот, Беккі натрапила на сумочку Guess. Але, на жаль для неї, це була підробка.

«Я так скептично ставилася до покупки, тому що відгуки кажуть, що це шахрайство», — сказала Беккі. «Я просто не знаю, що я думаю. Це трохи дивно. У цьому випадку немає ні шкарпеток, ні взуття, ні інших речей, які вам знадобляться на свято».

Нагадаємо, пара випадково забрала в аеропорту чужу валізу та була шокована знахідкою всередині. Це була перша подорож подружжя за кордон.