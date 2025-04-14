ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Алекса Лоузі / Фото: instagram.com/alexalosey

Алекса Лоузі / Фото: instagram.com/alexalosey

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв
Алекса Лоузі / Фото: instagram.com/alexalosey

Блогерка розкрила зраду коханого завдяки відбиткам пальців: де вона їх знайшла та як помстилася

Помітивши деякі зміни у своєму будинку, американка відчула, що щось не так, і коли вона вирішила перевірити камери спостереження, то зробила шокувальне відкриття.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Американська блогерка розповіла, як дізналася про зраду свого коханого. Алекса Лоузі повернулася з робочої поїздки і одразу запідозрила обранця, коли помітила незвичні відбитки пальців на своїх засобах для догляду.

У подкасті Unbothered, 30-річна жінка поділилася, що поки її не було, вона мало спілкувалася зі своїм хлопцем, оскільки він не відповідав на її дзвінки.

Мешканка Лос-Анджелеса поїхала на два тижні, а коли повернулася додому, помітила, що на її дорогому зволожувальному кремі були відбитки пальців і сліди бруду, а також було очевидно, що її крем для тіла теж використовувався.

Орлине око Алекси також помітило, що її парфуми були залишені «не на своєму місці», а невідкриті посилки були «перетасовані». Вона миттєво зрозуміла, що в будинку була жінка, оскільки всі докази були «закодовані дівчачим кодом».

Потім вона розповіла, що її хлопець почав «ухилятися», коли вона попросила його розповісти, як працюють камери відеоспостереження, і стверджувала, що він сказав їй, що вони ще не були встановлені.

Вона пригадала: «Мені потрібні були відповіді. Мені потрібно було просто знати. Я прокинулася посеред ночі — моє тіло просило: «Іди, подивися записи з камер спостереження». Я вгадала код із першого разу. Паролем був мій день народження. Два тижні, що мене не було, щовечора о 21:00 приходила дівчина, яка мала ідентичний вигляд як я».

Алекса Лоузі / Фото: instagram.com/alexalosey

Алекса Лоузі / Фото: instagram.com/alexalosey

Після перегляду відеозапису Алекса та її подруга змогли розшукати таємничу жінку-двійницю, з якою зустрічався її партнер, і побачили, що її хлопець стежить за нею в соціальних мережах. Це дало їй підтвердження, якого вона потребувала, щоб помститися. Вона роздрукувала скриншоти з камер спостереження і розклеїла їх по всьому будинку.

«Я годинами розкладала їх скрізь, де лише можна собі уявити. У книжках, між ноутбуками, скрізь. Я просто хотіла бути впевненою, що його мама знайде їх, що його друзі знайдуть їх, що прибиральниця знайде їх».

Потім вона зібрала речі і виїхала з їхнього будинку.

Через декілька місяців інша жінка намагалася зв’язатися з нею, але вона обірвала цей зв’язок, оскільки вже відійшла від цієї ситуації.

Нагадаємо, жінка випадково дізналася про невірність чоловіка завдяки радіоняні.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
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