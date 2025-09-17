Блогери посмажили яєчню на грязьовому вулкані в Україні: що вийшло

Яєчня на вулкані / © скрін з відео

Український тревел-блогер Максим Узол, ведучий каналу «Узол і Манько», здивував своїх підписників незвичайним експериментом. Він показав, як приготував яєчню на єдиному активному грязьовому вулкані в Україні, що розташований біля села Старуня в Івано-Франківській області.

Це стало відомо з його You Tube каналу.

Блогери опублікували відео, де Максим Узол готує яєчню просто на пательні, яку тримає над вогнем з одного з кратерів. Він зазначив, що жар був настільки інтенсивним, що відчувався навіть крізь взуття, а яйця посмажилися «дуже швидко».

Смаження яєчні на вулкані / © скрін з відео

«Тут насправді не треба дуже й чекати. Я бачу, як воно смажиться», — сказав блогер, перш ніж спробувати страву «на власний ризик і під власну відповідальність».

«Таблиця Менделєєва» та інші особливості вулкана

Максим Узол розповів, що грязьовий вулкан «Старуня» дихає невеликими кратерами, з яких виділяється «ціла таблиця Менделєєва». За його словами, на території вулкана немає нічого живого, оскільки «хімічні сполуки все це вбивають».

Він також додав, що навколо кратерів розтікається гаряча «жирна» маса, схожа на нафту. Попри всі небезпеки та незвичні умови, блогер зазначив, що яєчня вийшла смачною.

Грязьовий вулкан / © скрін з відео

Нагадаємо, найбільший вулкан у світі визначити непросто — все залежить від того, який критерій брати за основу: висоту, об’єм чи відстань від центру Землі.

Найвищим активним вулканом на планеті вважається Невадо-Охос-дель-Саладо, що стоїть на кордоні Чилі та Аргентини. Його вершина піднімається на 6879 метрів над рівнем моря — майже на два кілометри вище за найвідоміші європейські піки. Для уявлення масштабів: це приблизно 18 хмарочосів Емпайр-Стейт-Білдінг, встановлених один на одного.

Неподалік височіє ще один гігант — вулкан Льюльяйльяко, лише на 100 метрів нижчий. Всі вони належать до Анд — гірського ланцюга, що сформувався внаслідок орогенезу: під час субдукції плити Наска під Південноамериканську плиту земна кора піднялася, а в зоні зіткнення активно утворюється магма, яка виривається назовні через вулканічні виверження.

Саме цей геологічний процес пояснює, чому андійські вулкани настільки високі над рівнем моря.