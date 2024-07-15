Блукало лісом за оленями: жінка заявила, що побачила "дитинча снігової людини" – фото

Прихильники теорії існування снігової людини вважають, що їм вдалося знайти справжню знахідку завдяки фотографії, на якій волохата істота, схоже, налякала оленів.

Про це пише LADbible.

Як вони стверджують, на опублікованому в Мережі фото зображено "дитинча снігової людини", що блукає лісом та пильно стежить за стадом оленів, що пасуться.

Стефані Вуд розповіла, що спочатку була налаштована скептично, але потім почала задаватися запитанням, чи справді це снігова людина.

"Дитинча снігової людини" / Фото: Facebook/Stephanie Wood

Вона сказала: "Ми знаємо, про що ви думаєте. Це Чака з "Землі загублених". Наше перше враження від цієї фотографії – що це, мабуть, невисока людина в костюмі, можливо, дитина, так? Але після того, як ми проаналізували її трохи, ми вже не впевнені. Чи може це бути дитина-сасквоч або один із тих волохатих маленьких людей, які час від часу з'являються в репортажах, які описуються як "сквотчлети"? Одне ми знаємо напевно: правда в більшості випадків дійсно дивніша за вигадку. Чака чи сквотчлет? Вирішуйте самі".

"Дитинча снігової людини" / Фото: Facebook/Stephanie Wood

У коментарях користувачі поділилися власними думками та теоріями: "Навіть олені кажуть WTF?", "Чесно кажучи, олень на фото робить це правдоподібним на 99,9%. Це схоже на підлітка-сасквоча, якого я бачив уві сні. Ніколи не бачив його фізично, але бачив/чув ознаки снігової людини".

Але багато людей також не були впевнені в правдивості фігури на розмитому фото: "Снігова людина? Олень на передньому плані більший за цю дитину в костюмі", "Руки мають дуже людський вигляд. І те, як волосся закручене навколо зап'ясть, теж. Я думаю, що це обман".

Нагадаємо, морську істоту з отруйними зубами охрестили жахіттям. На неї натрапили спостерігачі за китами.

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