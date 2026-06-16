Блискавка вдарила в літак із понад 200 пасажирами: частина двигуна відлетіла в повітрі

Літак / © Associated Press

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Пасажирський літак авіакомпанії SriLankan Airlines повернувся до аеропорту вильоту після того, як під час польоту в нього влучила блискавка. Унаслідок інциденту борт втратив частину лівого двигуна, однак посадка минула успішно, а всі люди на борту залишилися неушкодженими.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Рейс UL606 прямував із Коломбо до Сіднея вранці 12 червня. Під час польоту пасажири почули гучний вибух, а згодом побачили іскри біля лівого двигуна. Після цього екіпаж ухвалив рішення не продовжувати маршрут і повернути літак до міжнародного аеропорту Коломбо.

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Після приземлення з’ясувалося, що в двигуні відсутня значна частина вихлопного сопла. Попри пошкодження, ніхто з 207 пасажирів і 16 членів екіпажу не постраждав.

Згодом авіакомпанія надала інший літак для продовження подорожі. Він вилетів із Коломбо о 05:51 та прибув до Сіднея о 20:00 — більш ніж на п’ять годин пізніше від запланованого часу.

Один із пасажирів, Канчана де Сілва, розповів, що звичайний переліт несподівано перетворився на лякаючий досвід. Водночас він подякував пілотам та екіпажу за професійні дії, які допомогли зберегти спокій на борту. Також, за його словами, пасажирам швидко організували альтернативний рейс.

Літак, що потрапив в інцидент, — Airbus A330-243, оснащений двома турбовентиляторними двигунами Rolls-Royce Trent 772B-60. Повітряне судно було випущене 2004 року.

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Фахівці зазначають, що сучасні пасажирські літаки проєктуються з урахуванням можливих ударів блискавки. Зазвичай електричний заряд проходить через конструкцію літака без суттєвих наслідків для польоту. Водночас після таких випадків інженери обов’язково проводять додаткові перевірки, щоб переконатися у відсутності прихованих пошкоджень перед поверненням борта до експлуатації.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 777 отримав серйозні пошкодження після зіткнення з радіолокаційною щоглою під час рулювання в аеропорту Анталії, Туреччина.

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