Блювали і подали до суду: кухарка перед пенсією нагодувала колег "космічним" тортом

Шеф-кухарка з Нідерландів перед виходом на пенсію хотіла по-особливому попрощатися з колегами, тому приготувала для них "космічний торт", настояний на канабісі.

Про це пише Oddity Central.

Жінка на ім'я Марішка довгий час працювала в готелі Zeeland разом зі своїми колегами і хотіла попрощатися з ними незабутньо. У минулому вони багато разів обговорювали космічний торт з марихуаною, але так і не спекли його разом, тому вона вирішила приготувати смаколик для них як прощальний подарунок.

8 лютого, у свій останній день на роботі, вона привітала своїх колег і залишила торт-сюрприз разом із запискою, в якій радила їм їсти його лише після робочого часу. На жаль, дехто з них просто не міг дочекатися.

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Не знаючи, що в торті був канабіс, двоє колег Марішки швидко з'їли декілька шматочків, про що невдовзі пошкодували. Повідомляється, що один із ласунів-працівників готелю відчув сильну втому, у нього почалася блювота, і врешті-решт він знепритомнів. Перехожий знайшов його сплячим у своїй блювоті. Навіть прокинувшись, він почувався настільки погано, що не міг навіть піти додому і був змушений переночувати в готелі.

Інший колега одразу після того, як він з'їв десерт, наповнений марихуаною, відчув нудоту, а потім, як повідомляється, якийсь час він дуже погано спав. Обидва чоловіки зрештою подали на Марішку до суду через її несподіваний прощальний подарунок.

"Деякі люди реагують добре, але для інших це не працює", - сказала Марішка суду.

Пояснення жінки не зовсім переконали суддю, який назвав її дії "невдалим жартом" і сказав, що їй слід подумати про можливі наслідки своїх дій. Проте, він не погодився з 60 годинами громадських робіт, які вимагав прокурор, натомість змусив жінку виплатити колегам компенсацію, а також умовний штраф у розмірі 750 євро.

Нагадаємо, фальшивий адвокат виграв усі 26 справ попри те, що ніколи не навчався на юридичному факультеті. Він працював у суді три роки.

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