Блювоту кита оцінили в 250 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

Грудку блювотних мас, яка може коштувати понад 250 000 доларів, було знайдено всередині викинутого на берег кашалота.

Про це пише nypost.com.

Мертвого кита виявили на пляжі Ногалес у Ла-Пальмі, Канарські острови, минулого місяця.

За словами експертів Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, кит помер після того, як майже 9-кілограмовий шматок речовини, відомої як амбра, спричинив хронічне обструктивне запалення у товстій кишці тварини.

Мертвого кита виявили на Канарських островах / Фото: nypost.com

Речовина була метр в довжину і майже 60 см в діаметрі.

Сіра амбра, бажана речовина, яку парфумерні компанії шукають для продовження аромату своєї продукції, виділяється із жовчних проток тварин у кишківнику.

Амбра / Фото: nypost.com

Хоча точне походження амбри досі залишається загадкою для вчених, зазвичай вважається, що їдкий матеріал утворюється, коли кити поїдають подразники, такі як дзьоб, і виробляють слизьку речовину для захисту своїх органів травлення від дратівливих частинок.

Підраховано, що лише 1% кашалотів справді здатний виділяти амбру.

Через рідкість блювання грам коштує 27 доларів, а пів кілограми може дати 10 000 доларів.

Музей природної історії Великобританії стверджує, що воскоподібна, але тверда речовина використовувалася в ранній арабській культурі як ліки для лікування багатьох захворювань, у тому числі хвороб мозку, серця та органів чуття, а також як афродизіак.

Грам амбри коштує 27 доларів / Фото: nypost.com

Згідно з Конвенцією про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення, вбивати кашалотів заборонено практично в будь-якій точці планети, оскільки ссавці вважаються зниклими.

Хоча право власності на нещодавно виявлену масу ще належить визначити, представник університету повідомив Jam Press, що вона залишиться під опікою школи доти, доки уряд не вирішить, що з нею робити.

"Якщо він чогось вартий, уряд острова продасть його і розподілить гроші серед людей, які найбільше їх потребують", - сказав Антоніо Фернандес, маючи на увазі громадян, переміщених 2021 року в результаті виверження вулкана.

Нагадаємо, акула напала на чоловіка, але його врятувала зграя дельфінів. Інцидент стався під час відпочинку в Єгипті.

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