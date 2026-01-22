Реклама

У Китаї весілля стало вірусною сенсацією після того, як з’ясувалося, що пара братів-близнюків одружилася з парою сестер-близнючок, а в обох родинах ще й виявилися дядьки-близнюки.

Про це пише SCMP.

Весільні фотографії, на яких зображені одразу чотири пари близнюків, швидко розлетілися Мережею та зібрали понад 10 мільйонів переглядів. Користувачі соцмереж називають цю подію «надзвичайно рідкісною» та «по-справжньому дивною».

За даними китайських ЗМІ, самі молодята дізналися про ще один несподіваний збіг лише в день весілля — виявилося, що і з боку жінок, і з боку чоловіків є по парі дядьків-близнюків. Ведучий церемонії назвав подію «справжнім дивом», а гості не приховували подиву та захоплення.

Один із місцевих жителів розповів журналістам: «Мені понад 60 років, і я ніколи в житті не бачив нічого подібного. Щиро бажаю їм щастя на все життя».

Як повідомляє Jimu News, усі четверо молодят — у віці трохи за двадцять років і походять з міста Фуян, провінція Аньхой у центральному Китаї. Родини живуть по сусідству, а їхні батьки знайомі між собою вже близько 20 років, хоча тривалий час не підтримували тісного спілкування.

Молодята / © скриншот з відео

Знайомство між сестрами Шан і братами Сонг відбулося у 2022 році завдяки свасі. Старша сестра згадує, що спочатку вони вважали себе надто молодими для серйозних стосунків, однак наполегливі залицяння братів зрештою дали результат.

Жінка зізналася, що її свекри часто плутають її з молодшою сестрою, а її власні батьки іноді не одразу розрізняють братів-близнюків. Водночас самі пари майже ніколи не плутають одне одного, адже добре знають не лише зовнішність, а й характери своїх партнерів.

Наразі обидві родини мешкають у різних районах, але підтримують тісний зв’язок. За повідомленнями ЗМІ, сім’ї планують подати заявку до Книги рекордів Гіннеса як «родина з чотирма парами близнюків».

Чотири пари близнюків, що стали родичами / © скриншот з відео

Історія спричинила справжній ажіотаж у китайських соцмережах. Один із користувачів написав: «У світі трапляються неймовірні збіги. Це чудовий приклад того, що хороші речі справді приходять парами». Інший додав: «Уявіть, якби в обох парах народилися близнюки — ця родина стала б ще більш приголомшливою».

