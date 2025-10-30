Близнюки виростили найбільший гарбуз на планеті: розмір і вага шокували (фото)

Найбільший гарбуз у світі / © Guinness World Records

У Великій Британії брати, які вирощують гігантські гарбузи вже понад 50 років, нарешті побили світовий рекорд, зібравши гарбуз, вага якого 1278,8 кг.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Близнюки Ієн та Стюарт Патони з Лаймінгтона, Гемпшир, розповіли, що почали вирощувати гігантські гарбузи ще в підлітковому віці, а у віці 64 років нарешті зібрали гарбуз, занесений до Книги рекордів Гіннеса як найважчий гарбуз усіх часів і народів.

Повноцінний плід, який брати назвали Маґл, також побив рекорд найбільшого гарбуза за окружністю – 649,8 см.

Гарбуз був офіційно зважений на зважуванні гігантських овочів Wargrave Nursery Giant Vegetable Weigh-Off, що поблизу міста Редінг, Англія.

Найбільший у світі гарбуз / © Guinness World Records

Брати кажуть, що відчули полегшення від того, що гарбуз не пошкодився під час двогодинної подорожі від їхнього будинку до місця змагань, але вони мають великий досвід.

"Переміщати гігантські гарбузи досить легко, оскільки ми робимо це вже багато років. У нас є велике підйомне кільце, і ми буквально зачерпуємо гарбузи", - розповів Ієн Патон в інтерв'ю.

Ієн та Стюарт Патони з гарбузом-рекордсменом / © Guinness World Records

Велика Британія є одним із епіцентрів конкурентоспроможного вирощування сільськогосподарської продукції, де щороку досвідчені садівники по всій країні здобувають багато світових титулів, зокрема сім лише минулого місяця на престижному чемпіонаті CANNA UK National Giant Vegetables Championship, який проводиться щороку на осінній виставці в Малверні.

Але досі найбільші гарбузові титули не здобували британські виробники, які зазвичай вирушали до країн з теплішим та надійнішим літом у Північній Америці, Центральній Європі та Австралії.

Патони знайшли спосіб пом'якшити прохолоднішу та мінливішу погоду Великої Британії, вирішивши вирощувати свої гігантські гарбузи в теплиці, що є ключовим фактором, який дозволив їм збільшити вирощування гарбузів до безпрецедентних масштабів протягом десятиліть, особливо в останні роки.

Найвища планка, яку мали подолати Патони, становила 1246,9 кг для гарбуза, представленого Тревісом Гінджером (США) на конкурсі в Каліфорнії 9 жовтня 2023 року. Його окружність становила 642,6 см.

