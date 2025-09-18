ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Бобер зупинив рух поїздів в одній із країн Європи на кілька днів: що сталося (фото)

Через греблю, яку збудував водний гризун поблизу залізничного моста, потік води порушив його фундамент.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бобер

Бобер, ілюстративне зображення / © Pixabay

Рух поїздів між двома містами у Данії довелося призупинити на декілька днів через пошкодження залізничного моста. Його, очевидно, спричинив бобер, який збудував біля переправи свою греблю.

Про це повідомляє суспільний мовник цієї європейської країни DR.

Залізничне сполучення між містами Аулум та Струер довелося призупинити ще напередодні, 17 вересня. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше до вечора неділі.

Компанія Banedanmark, яка обслуговує державну мережу залізниць, стверджує, що причиною пошкодження моста став надто працьовитий бобер.

«Він збудував власну греблю у струмку під мостом, що змінило потік води та послабило фундамент», — пояснили в компанії, опублікувавши фото з наслідками роботи бобра.

/ © Banedanmark в мережі Х

© Banedanmark в мережі Х

/ © Banedanmark в мережі Х

© Banedanmark в мережі Х

Допоки не відновиться рух поїздів, транспортне сполучення між містами буде відбуватися автобусними маршрутами.

Нагадаємо, раніше медузи спричинили зупинку одного з ядерних реакторів на атомній електростанції «Палюель» у Франції.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie