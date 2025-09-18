Бобер зупинив рух поїздів в одній із країн Європи на кілька днів: що сталося (фото)

Бобер, ілюстративне зображення / © Pixabay

Рух поїздів між двома містами у Данії довелося призупинити на декілька днів через пошкодження залізничного моста. Його, очевидно, спричинив бобер, який збудував біля переправи свою греблю.

Про це повідомляє суспільний мовник цієї європейської країни DR.

Залізничне сполучення між містами Аулум та Струер довелося призупинити ще напередодні, 17 вересня. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше до вечора неділі.

Компанія Banedanmark, яка обслуговує державну мережу залізниць, стверджує, що причиною пошкодження моста став надто працьовитий бобер.

«Він збудував власну греблю у струмку під мостом, що змінило потік води та послабило фундамент», — пояснили в компанії, опублікувавши фото з наслідками роботи бобра.

© Banedanmark в мережі Х

© Banedanmark в мережі Х

Допоки не відновиться рух поїздів, транспортне сполучення між містами буде відбуватися автобусними маршрутами.

Нагадаємо, раніше медузи спричинили зупинку одного з ядерних реакторів на атомній електростанції «Палюель» у Франції.