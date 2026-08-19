Boeing розбився біля секретного об’єкта США: у катастрофі загинули 92 людини

Boeing 727-231. Фото: compassphotography/CC BY-SA 2.0

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Катастрофа літака Boeing 727 у Вірджинії 1974 року забрала життя 92 людей і стала однією з трагедій, після яких у США переглянули правила безпеки польотів. Розслідування показало, що екіпаж і авіадиспетчери по-різному трактували дозвіл на зниження під час заходження на посадку. Водночас аварія привернула увагу громадськості до розташованого неподалік секретного федерального комплексу Mount Weather.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Трагедія сталася 1 грудня 1974 року. Пасажирський Boeing 727-231 авіакомпанії Trans World Airlines, який виконував рейс TWA 514, врізався в західний схил гори Везер у штаті Вірджинія. Загинули всі, хто перебував на борту, — 85 пасажирів і семеро членів екіпажу.

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Місце падіння літака було приблизно за 25 морських миль на північний захід від міжнародного аеропорту Вашингтон Даллес. Неподалік розташовувався засекречений федеральний комплекс Mount Weather. Уже наступного дня, 2 грудня, про об’єкт біля місця авіакатастрофи написала The New York Times.

Чому Boeing перенаправили до іншого аеропорту

Рейс 514 прямував з Індіанаполіса до Національного аеропорту Вашингтона із запланованою проміжною посадкою в Колумбусі, штат Огайо. Після вильоту з Колумбуса екіпаж дізнався, що через сильний бічний вітер приземлитися в запланованому аеропорту не вдасться. Диспетчери змінили дозвіл на політ і перенаправили Boeing до міжнародного аеропорту Вашингтон Даллес.

За даними Асоціації власників літаків і пілотів (AOPA), яка 2025 року опублікувала ретроспективний матеріал про катастрофу, поблизу Даллеса того дня дув сильний східний вітер із поривами до 40 вузлів. Нижня межа хмар була на висоті близько 900 футів, а видимість становила щонайменше три милі.

Коли Boeing наближався до аеропорту, диспетчери поступово давали екіпажу дозвіл на зниження. Близько 11:01 пілотам наказали знизитися до 7000 футів і утримувати цю висоту до встановлення зв’язку з диспетчерською службою Даллеса.

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Після повідомлення екіпажу про досягнення 7000 футів диспетчер дозволив рейсу 514 виконувати захід на посадку VOR/DME на смугу 12. Водночас нового окремого обмеження щодо висоти пілотам не повідомили.

Чому літак опинився небезпечно близько до землі

Пілоти витлумачили дозвіл на захід на посадку так, що можуть продовжувати зниження до 1800 футів — висоти, передбаченої для кінцевої частини процедури заходження.

У матеріалах Федерального управління цивільної авіації США (FAA), де наведені переговори в кабіні, зазначено, що капітан назвав 1800 футів найнижчою допустимою висотою. Після цього Boeing продовжив зниження.

Однак літак ще не дістався тієї частини маршруту, де така висота була допустимою. Він усе ще перебував на значній відстані від Даллеса і пролітав над районом передгір’їв Блакитного хребта.

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Boeing залишався керованим до моменту удару об західний схил гори Везер. Саме тому трагедію класифікують як CFIT — керований політ у місцевість.

Що з’ясували під час розслідування

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) затвердила остаточний звіт щодо катастрофи 26 листопада 1975 року.

Ймовірною причиною аварії слідчі назвали рішення екіпажу знизитися приблизно до 1800 футів — близько 567 метрів — ще до того, як літак досяг частини процедури заходження на посадку, для якої була встановлена така мінімальна висота.

Однак розслідування виявило проблему не лише в діях пілотів. NTSB звернула увагу на недостатню чіткість тодішніх процедур управління повітряним рухом. Через це екіпажі та диспетчери могли по-різному трактувати свої обов’язки під час польотів за приладами.

Пілоти рейсу 514 вважали, що дозвіл на захід на посадку дозволяє їм продовжити зниження. Диспетчер натомість трактував ситуацію інакше.

До факторів, які сприяли катастрофі, NTSB віднесла й плутанину в термінології управління повітряним рухом. Важливим було також те, що дозвіл на захід видали приблизно за 44 милі від аеропорту, коли Boeing рухався неопублікованим маршрутом, для якого не були однозначно встановлені мінімальні висоти.

Запитання виникли й до схеми заходження на посадку. За висновками NTSB, вона мала дати капітану зрозуміти, що знижуватися до 1800 футів у тодішній точці польоту було небезпечно. Водночас позначення висотних обмежень на схемі виявилося недостатньо чітким.

Крім того, екіпаж недостатньо добре знав особливості місцевості на захід і північний захід від Даллеса, хоча на схемі заходження містилася інформація про висоту перешкод.

Водночас двоє членів NTSB не погодилися з формулюванням більшості щодо ймовірної причини аварії. Вони вважали, що до трагедії призвела сукупність дій: диспетчер не повідомив необхідного обмеження висоти, а пілот не дотримався мінімальної висоти сектора і не попросив уточнити отриманий дозвіл.

Як катастрофа розкрила існування секретного об’єкта

Після аварії увага була прикута не лише до причин падіння Boeing, а й до району, де сталася трагедія. Поблизу гори Везер містився секретний федеральний комплекс Mount Weather.

Уже 2 грудня 1974 року The New York Times повідомила про засекречений об’єкт неподалік місця катастрофи. Таким чином загибель рейсу TWA 514 несподівано привернула публічну увагу до федерального комплексу, про який до цього широко не говорили.

Які правила змінили після загибелі 92 людей

За підсумками розслідування NTSB передала FAA 14 рекомендацій, спрямованих на підвищення безпеки польотів.

Одним із важливих кроків стало впровадження системи попередження про небезпечне наближення до землі — Ground Proximity Warning System (GPWS). FAA вимагала, щоб до грудня 1975 року літаки відповідної категорії були обладнані такими системами.

GPWS має попереджати пілотів, якщо повітряне судно наближається до земної поверхні на небезпечну відстань. Як зазначалося в матеріалах FAA про рейс 514, система попередження, яка була доступна екіпажу того Boeing, не дала достатньо часу, щоб уникнути зіткнення.

Після катастрофи змінили й правила, що визначали дії пілотів після отримання дозволу на неточне заходження на посадку. Для диспетчерів також запровадили чіткіші вимоги щодо повідомлення висотних обмежень під час таких процедур.

FAA почала вдосконалювати автоматизовану радіолокаційну систему ARTS, щоб диспетчери отримували попередження, коли літак відхиляється від заданої висоти в термінальній зоні. Крім цього, була запроваджена система повідомлень про авіаційні інциденти.

За даними AOPA, після трагедії змінили й формулювання диспетчерських дозволів для польотів за правилами IFR. Пілотам почали конкретніше повідомляти, яку висоту вони повинні зберігати до визначеної точки або етапу заходження на посадку. Корективи також внесли до авіаційних карт та способу позначення висот.

Нагадаємо, в німецькому Мюнхені завершення трансатлантичного перельоту ледь не обернулося трагедією, коли гігантський пасажирський літак помилився з точкою приземлення.

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