Бог шлюбу: чоловік має 4 дружин, 2 коханок і прагне стати батьком 54 дітей (фото)

Він каже, що насолоджується роллю домогосподаря і стверджує, що займається сексом більш ніж 28 разів на тиждень.

Чоловік з Японії, який має чотирьох дружин, двох коханок і планує стати батьком 54 дітей, хоче бути "богом шлюбу".

Про це пише SCMP.

36-річний Рюта Ватанабе, який живе в північній префектурі Хоккайдо, не працює вже 10 років і живе повністю на зарплату своїх дружин і подружок.

Його дружини перебувають у цивільному шлюбі, визнані партнерами у стосунках, подібних до шлюбних, без офіційної реєстрації, заснованих на довготривалому співжитті та спільних обов'язках.

Ватанабе вже є батьком 10 дітей і живе з двома з них і трьома своїми дружинами. Він бере на себе роль домогосподаря, готує їжу, виконує хатню роботу і піклується про дітей.

Домашні витрати, які складають майже 914 000 ієн (6 000 доларів США) на місяць, розподіляються між його дружинами і подругами.

У Ватанабе також є четверта дружина, якій 24 роки, але вони живуть окремо. Крім того, він познайомився з двома подругами через соціальні мережі.

Рюта з дружинами / Фото: X.com

Шість років тому депресивного Ватанабе, який жив на соціальну допомогу, покинула його дівчина. За його словами, саме це підштовхнуло його почати зустрічатися з різними жінками через застосунки для знайомств.

Раніше цього року на японському телешоу Abema Prime Ватанабе сказав: "Я просто люблю жінок. Поки ми кохаємо одне одного однаково, не буде жодних проблем".

Ватанабе також розповів, що кожна з його дружин має окрему кімнату, і щоночі він спить з різними дружинами по черзі. Він стверджує, що займається сексом більш ніж 28 разів на тиждень, і каже, що його дружини ніколи не ревнують, натомість вони добре ладнають, як подружки.

Ватанабе прагне побити рекорд Японії за кількістю народжених дітей, ставши так званим богом шлюбу.

Рюта з дружинами і дитиною / Фото: X.com

Інтернет-джерела вказують на те, що Токугава Ієнарі, сьогун, який помер 1841 року, за час свого правління в епоху Едо народив близько 53 дітей від 27 наложниць.

Ватанабе сказав: "Я хочу мати 54 дітей, щоб моє ім'я увійшло в історію. Я все ще шукаю нових дружин".

Багатоженство в Японії є незаконним, а це означає, що Ватанабе не може легально одружуватися з декількома жінками одночасно.

Нагадаємо, двоє чоловіків зустрілися на сімейному реалітішоу, кинули своїх дружин і тепер живуть разом. Вони залюбки діляться відео з домашнього життя.

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