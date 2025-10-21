Бог дійсно існує: французькі математики перелічили докази

Великий вибух заганяє у кут: як найновіші відкриття змушують вчених говорити про існування Бога / © pixabay.com

Люди ще від прадавніх часів цікавилися питанням — чи справді існує Бог. Традиційно наука була контраргументом на користь існування божественного творця. Однак французькі математики Олів’є Боннассі та Мішель-Ів Боллор тепер кажуть, що наука стала «союзником Бога».

Про це пише Daily Mail.

У новій книзі вони зібрали думки 62 лауреатів Нобелівської премії та понад 100 провідних вчених, щоб визначити наукові відкриття, які можуть довести реальність Бога. Це включає все, від Великого вибуху — найбільш широко визнаного пояснення походження Всесвіту — до ДНК та геному людини.

«Донедавна віра в Бога здавалася несумісною з наукою. Тепер, несподівано, наука, схоже, стала союзником Бога», — кажуть автори.

Зрештою, чи спростовує наука існування Бога, чи підтримує його, залишається відкритим для інтерпретації, але ці наукові відкриття пропонують захопливий погляд на можливість того, що наш світ є результатом задуму, а не випадковості.

Великий вибух

Великий вибух є найбільш широко прийнятим поясненням походження Всесвіту, і стверджує, що Всесвіт виник з однієї точки приблизно 14 мільярдів років тому.

Згідно з теорією, миттєво, швидше за моргання ока, раптово народилися матерія та енергія, а також простір і час.

Багато науковців, зокрема покійний професор Стівен Гокінг, спростували припущення, що за Великим вибухом стояв божественний творець. Але, за словами авторів, які є християнами, така дія свідчить про те, що була якась вища істота, яка могла її спровокувати.

«Великий вибух заганяє нас у кут. Якщо говорити прямо, це ставить нас віч-на-віч з ідеєю Бога», — пишуть Боннассі та Боллор у своїй книзі.

Той факт, що ми не можемо по-справжньому уявити час до Великого вибуху, оскільки категорії часу, простору та матерії просто не застосовуються, підтверджує ідею творчого акту.

«Якщо математична інформація існувала до Великого вибуху, хто ж той неймовірний „програміст“, що стоїть за таким кодом?», — зазначають математики.

Точно налаштований всесвіт

Життя на Землі існує лише завдяки точному поєднанню факторів, таких як правильна температура, захисне магнітне поле нашої планети та частка кисню в атмосфері.

Інші життєво важливі параметри включають ідеальний нахил осі обертання Землі та товщину її озонового шару, що захищає нас від смертельного випромінювання Сонця.

У ширшому сенсі, все у Всесвіті керується основними силами — такими як сильна взаємодія, слабка взаємодія та електромагнітна взаємодія.

Дослідники зазначають, що ці константи несуть у собі ряд чисел або значень, розрахованих деякими з найкращих наукових умів, такими як німецький фізик Альберт Ейнштейн.

«Або ці точно налаштовані числа є результатом випадку — такого, що малоймовірний, — або вони походять зі складних розрахунків високоінтелектуального Бога-творця. Для деяких із цих чисел навіть дуже незначне відхилення на віддалену кому призвело б до невпізнанного Всесвіту, і нас би тут не було, щоб про це говорити „, — кажуть Боллоре та Боннассі.

Ця школа думки, відома як гіпотеза точно налаштованого Всесвіту, викликає образ всемогутнього творця на небесах. Хоча цей образ може бути стрибком уяви, альтернативне переконання, що Всесвіт є «безцільною випадковістю», менш підкріплене ідеально каліброваними числами.

ДНК та геном людини

За словами вчених, теоретично, Земля могла б існувати і без того дивовижно різноманітного спектру рослин і тварин, яке вона має сьогодні.

Близько чотирьох мільярдів років тому інертна матерія стала найдавнішою примітивною формою життя, і таємничим чином виникла ДНК.

«Неймовірність величезного стрибка від інертної матерії до життя запаморочлива, і лише випадковість не може пояснити появу життя», — пояснюють французькі математики.

Боллоре та Боннассьє стверджують, що життя виникло завдяки природним законам, встановленим Богом на самому початку, або в результаті спеціального втручання того ж творця.

Теорія відносності Ейнштейна

Альберт Ейнштейн, який називав себе «не атеїстом», але й не сповідував релігії, розробив теорію відносності.

Теорія, яка змінила наше розуміння фізики, стверджує, що час, простір, матерія та енергія взаємопов’язані, і що одне з них не може існувати без іншого. У ньому йдеться, що світло, а зокрема швидкість світла, є єдиною «константою» у Всесвіті, а все інше — відносне, навіть час.

Деякі християни інтерпретували цю теорію як доказ існування Бога, порівнюючи світло та Бога — обидва незмінні константи. Примітно, що Біблія каже «Бог є світло» та неодноразово використовує слово «світло» для опису всеприсутнього Бога, наприклад, «Я — світло світу» та «Господь — моє світло і моє спасіння».

Згідно з теорією, час зупинився б, якби щось рухалося зі швидкістю світла, тоді як Бог, порівняно, вічний, не має ні початку, ні кінця.

Квантова механіка

З усіх наукових відкриттів 20-го століття мало хто так вразив вчених, як квантова фізика. Класичні моделі фізики не можуть пояснити світ квантової механіки, яка ставить під сумнів наше розуміння реальності.

Отже, чи доводить наука існування Бога?

Загалом, автори наполягають на тому, що докази існування Бога є «численними, чіткими та раціональними», а їхні аргументи ґрунтуються на «розумі та ретельному аналізі».

«Сліди дій Бога» у Всесвіті набагато відчутніші, ніж сліди інопланетян, але чомусь вчені витрачають більше зусиль на пошук останніх. Ми живемо в надзвичайні часи», — підсумовують Олів’є Боннассі та Мішель-Ів Боллор у своїй книзі.

Раніше вчені з’ясували, яка справжня дата Різдва — це точно не 25 грудня.