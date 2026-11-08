Боксерський поєдинок закінчився масовою бійкою на ринзі: хто кого відлупцював

У Стамбулі на ринзі сталася масова бійка

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Після завершення фінального раунду бій за титул WBC Silver у надважкій вазі між Мурадом Алієвим та Умутом Джамкіраном несподівано переріс у справжній хаос. Зокрема, після фіналу поєдинку розпочалася масова бійка.

Про це повідомляє The Sun.

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У Стамбулі боксерський поєдинок закінчився масовою бійкою

Зустріч відбулася на майданчику Ulker Sports Arena в Стамбулі, де перемогу одностайним рішенням суддів здобув Алієв. Та найдраматичніші події розгорнулися вже після звуку гонга.

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31-річний уродженець Росії Мурад Алієв, який раніше здобув «срібло» на Європейських іграх 2019 року, а також запам’ятався гучним 45-хвилинним сидячим протестом через дискваліфікацію на Олімпіаді-2020, знову опинився в центрі скандалу.

Обходячи ринг на знак святкування, Алієв зробив провокаційний жест у бік глядачів. Коли ж він наблизився до суперника, нібито намагаючись його обійняти, 37-річний Джамкіран уже не зміг стриматися та завдав удару, що миттєво спровокувало масштабну бійку на ринзі.

За лічені секунди ринг заполонили фанати обох боксерів, які почали битися між собою. Розпочалася сильна штовханина та сутичка разом з членами обох команд, персоналом та представниками служби охорони.

Алієв дістав кілька відчутних ударів, зокрема в потилицю, перш ніж йому вдалося вирватися з натовпу.

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Довкола панував безлад: учасники бійки влаштували погоню одне за одним просто на арені, а з трибун у ринг летіли сторонні предмети.

Для Умута Джамкірана ця поразка стала першою у його професійній кар’єрі. Вона коштувала йому жаданого пояса WBC Silver. До того ж ще під час 5-го раунду турецький боксер втратив очко через штраф за удар після команди.

Фанати боксу почали активно обговорювати у соцмережах цей випадок. Вони засмучені, що на професійній арені сталася така бійка.

«Це були дуже неприємні сцени для спорту, особливо жест Алієва. Такій поведінці не місце у спорті; вона суперечить цінностям поваги та чесної гри», — написав один з коментаторів.

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Бійки: останні новини

Нагадаємо, у словацькому місті Тренчин в одному з готелів ймовірно між двома українськими військовослужбовцями спалахнула суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту 53-річний чоловік завдав іншому ножових поранень. Потерпілий помер дорогою до лікарні, а підозрюваного затримала місцева поліція, яка наразі розслідує всі обставини події.

Словацькі ЗМІ Nový Čas та Pluska припустили, що чоловіки могли бути представниками авіаційного підрозділу, які проходять навчання в країні.

Проте начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію, заявивши, що ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі у Словаччині вишкіл не проходять.

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