"Болгарка": як насправді називається інструмент і чому його так охрестили

Про це знають не всі.

"Болгарку" вважають другим за затребуваністю електроінструментом після дриля, завдяки простоті в роботі, багатофункціональності та широкому спектру застосування. Втім, не всі знають, як насправді називається цей інструмент.

Термін "болгарка" народився в 70-х роках, коли з'явилися перші представники цього типу інструментів у країнах колишнього Радянського Союзу. Офіційна назва інструменту – кутова шліфувальна машина.

Історія КШМ

Болгарка / Фото: Freepik

КШМ винайшли німці на початку 20-го століття. Компанія Ackermann & Schmitt, заснована Германом Аккерманом та Германном Шміттом, сконструювала мобільний прилад.

Прототипом інструменту був механічний шліфувальний верстат, який працював за допомогою ножної педалі. Він був досить громіздким і використовувався для шліфування нерівностей та заточування ножів.

У 30-х роках вони створили ручний шліфувальний інструмент із гнучким валом – MS6-flexen. А вже 1954 року її модернізували у першу шліфувальну машину кутового типу DL9.

Невдовзі кутові шліфувальні машини почали робити в Болгарії та експортувати до країн СРСР. Тож, назва "болгарка", зокрема, в Україні пішла від країни-виробника. Тим часом, у Європі інструмент називають "флексі".

Нагадаємо, чому дівчата за часів СРСР носили шкільну форму з фартухами та до чого тут англійські покоївки. Сучасна шкілька форма більше нагадує діловий костюм, але за радянських часів дівчата носили фартух, який зараз здається вкрай дивним.

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