Борна кислота і сіль: незвичні засоби для чищення унітазу, про які мало хто знає

Навіть звичайна проточна вода може "забруднити" унітаз. Всередині з'являється наліт і камені, від яких буває важко позбутися. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як очистити унітаз за допомогою народних засобів.

Якщо з часом в унітазі з'явилися плями іржі, вапняний наліт та камені, не варто засмучуватися і йти купувати хімію, яка може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, унітаз, як і ванну та раковину, потрібно регулярно мити. Тоді забруднення просто не встигнуть в'їстися в поверхню і ви зможете набагато легше їх позбутися. Існує дві хитрощі, про які мало хто знає. Вони допоможуть вам в очищенні унітазу від бруду та неприємного запаху. До того ж, ці народні засоби легкодоступні і часто є в кожному домі.

Борна кислота

Вона продається у аптеці в рідкому чи порошкоподібному вигляді. Якщо ви придбали рідину, тоді її просто заливають в унітаз на всю ніч або хоча б на 10 годин. Щоб відмити унітаз від іржі цього буде більше ніж достатньо.

Якщо ви купили борну кислоту у вигляді порошку, тоді її спочатку потрібно розчинити у теплій воді і лише потім залити всередину унітазу.

Щоб ефект був ще сильнішим, варто додати трішки лимонної кислоти (і в першому, і в другому випадку). Тоді забруднення ще краще очистяться, а запах стане приємним. Вранці вам залишиться лише ретельно протерти унітаз за допомогою йоржика.

Сіль

Якщо ви живете в будинку, а не квартирі, то можете зіткнутися з іще однією неприємною проблемою — старими трубами. Від них йде жахливий сморід каналізації. Щоб позбутися його, візьміть звичайну сіль. Однієї склянки вистачить, щоб вона поглинула зайву вологу, відкладення і прибрала неприємний запах. За потреби таке очищення від нальоту можна проводити раз на тиждень.

Що потрібно робити? Одну склянку солі розчинити у киплячому окропі і залити в унітаз. Залишити всього лише на 15 хвилин, а потім злити воду. До речі, сіль також допомагає прибрати забруднення у вигляді жиру та відкладень їжі в трубах на кухні.

Однак тут варто пам'ятати одне важливе правило — окріп не можна заливати у фарфорові чи фаянсові вироби. Через гарячу воду вони можуть пошкодитися.