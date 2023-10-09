Бородата жінка припинила голитися попри цькування хейтерів: який вона зараз має вигляд (фото)

Волосся на її обличчі почало рости ще у дев'ять років.

Бородата жінка, яку хейтери обзивали "брудною", розповіла, як вирішила припинити голити обличчя.

Про це пише Daily Star.

У 30-річної Корал Рене вперше з'явилися густі бакенбарди у дев'ять років, а до 12 років вона щодня голилася.

Вона страждає на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), який спричиняє аномальний рівень гормонів в організмі, і провела майже два десятиліття, почуваючись ніяково і підстригаючи волосся на обличчі.

Корал Рене / Фото: скриншот з відео

Тепер творець контенту для дорослих назавжди відмовилася від бритви і знову закохалася у свої бакенбарди. До слова, вигляд коханої обожнює її молодий бойфренд, 25-річний Іліас.

"Після того, як я припинила голитися, ми обидва стали набагато щасливішими — він, тому що я нарешті набула більше впевненості в собі, а я, тому що я більше не відчувала такого болю від гоління чутливої шкіри", — сказала Корал.

Корал Рене з бойфрендом / Фото: скриншот з відео

Хоча Рене зараз насолоджується життям, почуваючись комфортно, моделі OnlyFans не завжди було легко. Зокрема, їй болісно згадувати 90-ті роки, коли Корал була ще дитиною і піддавалася нескінченному потоку знущань.

"Приблизно з чотирьох років у мене почала темніти шкіра на шиї, колінах, ліктях і кісточках, що було спричинено резистентністю до інсуліну, пов'язаної з моїм СПКЯ", - сказала вона. "Одна людина подумала, що я брудна, і порадила мені почухати шкіру у ванні, щоб змити її".

Корал Рене / Фото: скриншот з відео

Коли вона стала підлітком, гоління стало частиною її повсякденного життя, щоб відобразити критику. "Мені здавалося, що гоління - єдиний спосіб вижити", - зізналася вона. "У певному сенсі я відчуваю, що це до певної міри підтверджується кількістю ненависті, яку я отримую в Інтернеті зараз".

Попри знову набуту впевненість у собі і безліч шанувальників-чоловіків, які "насолоджуються її виглядом" на OnlyFans, Корал, як і раніше, отримує багато ненависті від хейтерів. "Люди в Інтернеті запитують, хто я, тому що чомусь моє волосся не робить мене схожою на людину або на те, чоловік я чи жінка", — сказала вона. "Особисто мені люди зазвичай не протистоять. На мене безперечно багато дивляться, а іноді вони дістають свої телефони і намагаються сфотографувати".

Корал Рене / Фото: скриншот з відео

Завдяки своїй люблячій родині та майже 23 000 підписникам у TikTok жінка сформувала мережу підтримки як завісу захисту від мерзенних коментарів. "Моя борода не має нічого спільного з тим, що я дивна чи особлива. Я люблю себе, і це дратує людей", - додала Корал.

Нагадаємо, нещодавно жінка з бородою і волохатим тілом розповіла, що вона "любить" себе, попри образи з боку хейтерів. Вона вважає, що краса проявляється у всіх формах.

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