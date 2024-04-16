Бородата жінка припинила голитися попри хейт: "Погляди огидні, але чоловік кохає мене" (фото)

Раніше вона зазнавала знущань через свою густу бороду, але тепер навчилася не лише приймати себе, а й любити.

Жінка, яка втомилася від стандартів краси, повністю прийняла своє волосся на обличчі, але все ще отримує дивні погляди від незнайомців.

Про це пише Mirror.

26-річна Саво Мгінкі протягом 10 років соромилася свого обличчя, але після того, як прийняла бакенбарди, бороду і вуса, вона навчилася його любити – так само, як і її чоловік.

Вона пояснила: "Мій чоловік насправді сказав мені відпустити волосся на обличчі, бо не бачить у цьому нічого дивного чи смішного. На ранніх стадіях нашого шлюбу, коли нам доводилося виходити на обід чи вечерю, він не міг мене здивувати, бо знав, що якщо я не зголю бороду в цей день, то ми обов'язково візьмемо їжу на винос. Але він був прихильником того, щоб я любила і приймала себе такою, якою я є".

Саво Мгінкі / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Люди можуть витріщатися на неї і залишати неприємні коментарі, але з чоловіком, який є фанатом її волохатого вигляду, Саво відчуває себе абсолютно нормальною. Вона сказала: "Я настільки звикла до того, що люди говорять так багато негативних коментарів, що коли я з ним, я почуваюся нормально. Він, чесно кажучи, не відчуває себе ніяк інакше".

Саво Мгінкі / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Але не всі сприймають це однаково. "Люди завжди дивуються моєму вибору відрощувати волосся/не голитися, деякі добрі і роблять мені компліменти про те, яка я красива і унікальна, а деякі просто говорять огидні коментарі", - каже Саво, додаючи: "Вони точно багато витріщаються!".

Саво Мгінкі / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Саво з Йоганнесбурга, Південна Африка, вперше почала помічати темне волосся збоку свого обличчя, коли їй було лише 16 років.

"Це було дуже помітно, тому що у мене трохи світлий колір обличчя", - пояснила Саво. "У 18 років у мене почали рости бакенбарди, вуса і борода. У 21 рік у мене була повноцінна борода – не дуже довга, але це було волосся по всьому обличчю. Якщо мені потрібно було вийти на вулицю в певний день і я хотіла мати суперчисте підборіддя, я наносила крем для гоління".

Саво Мгінкі / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Однак її шкіра дуже чутлива, і гоління спричиняло подразнення, тому вона вирішила дозволити волоссю на обличчі рости: "Тому зараз я просто підстригаю бакенбарди. Я не голю їх, я люблю їх".

Тепер вона сповнена рішучості допомогти іншим жінкам подолати стигму, пов'язану з волоссям на обличчі.

"У дитинстві з мене трохи знущалися, але не однолітки, а дорослі, і це мене дуже дивувало, адже саме вони повинні були мене захищати. Тож коли я нарешті прийняла себе, я пообіцяла собі, що буду виставляти напоказ свою унікальність і користуватися нею за кожної нагоди. Я просто обожнюю чути, як люди кажуть: "Ми ніколи не бачили такої людини, як ти". Це також дає мені можливість навчати людей. Ми всі різні, і ми повинні бути впевненими в тих, хто схожий на мене, запевняючи їх, що вони, безумовно, прекрасні".

Саво Мгінкі / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Нагадаємо, жінка зробила 20 операцій на обличчі через родиму пляму. У неї аномальний розвиток кровоносних судин.

Читайте також: