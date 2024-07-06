Боровся з рибою 20 хвилин: у Чехії чоловік спіймав велетенського сома

Поїздка на риболовлю до Південної Моравії, неподалік чеського міста Брно, стала для чеського рибалки Якуба Вагнера величезним сюрпризом. Йому вдалося спіймати найбільшу рибу у своєму житті — довжина велетенського сома становила 2,61 метра, а вага перевищила 130 кг.

Про це пише BILD.

"Сом живий! Звичайно, я його не з'їв, а випустив у воду відразу після вимірювання. Тож він усе ще плаває. Ба більше, така величезна риба все одно не їстівна. З роками у сомі накопичується багато шкідливих речовин", — розповів 43-річний рибалка журналістам.

Якуб повідомив, що рибалив зі свого човна. Коли на його гачок попалася гігантська рибина, йому довелося боротися з нею протягом 20 хвилин перш ніж вдалося витягнути здобич з води.

"Він був здоровим, красивим та дуже сильним. Про те, щоб убити його, не могло бути й мови. Такі великі екземпляри дуже важливі для екосистеми, вони регулюють популяцію дрібніших риб у воді", - пояснив Вагнер.

Нагадаємо, італійський рибалка шокував зображеннями упійманого "сома-монстра" довжиною майже три метри. Риба, спіймана під час 43-хвилинної боротьби, може побити світовий рекорд.

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