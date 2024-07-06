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Боровся з рибою 20 хвилин: у Чехії чоловік спіймав велетенського сома

Боровся з рибою 20 хвилин: у Чехії чоловік спіймав велетенського сома

У Чехії рибалка піймав сома довжиною 2,61 метра.

Вага річкового монстра перевищує 130 кілограмів.

Поїздка на риболовлю до Південної Моравії, неподалік чеського міста Брно, стала для чеського рибалки Якуба Вагнера величезним сюрпризом. Йому вдалося спіймати найбільшу рибу у своєму житті — довжина велетенського сома становила 2,61 метра, а вага перевищила 130 кг.

Про це пише BILD.

"Сом живий! Звичайно, я його не з'їв, а випустив у воду відразу після вимірювання. Тож він усе ще плаває. Ба більше, така величезна риба все одно не їстівна. З роками у сомі накопичується багато шкідливих речовин", — розповів 43-річний рибалка журналістам.

Якуб повідомив, що рибалив зі свого човна. Коли на його гачок попалася гігантська рибина, йому довелося боротися з нею протягом 20 хвилин перш ніж вдалося витягнути здобич з води.

"Він був здоровим, красивим та дуже сильним. Про те, щоб убити його, не могло бути й мови. Такі великі екземпляри дуже важливі для екосистеми, вони регулюють популяцію дрібніших риб у воді", - пояснив Вагнер.

Нагадаємо, італійський рибалка шокував зображеннями упійманого "сома-монстра" довжиною майже три метри. Риба, спіймана під час 43-хвилинної боротьби, може побити світовий рекорд.

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