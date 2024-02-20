Борсук увірвався до будинку жінки та влаштував розгром – відео наслідків його візиту

Тепер власниці житла доведеться розщедритися на ремонт.
Борсук увірвався до будинку жінки на острові Вайт, Велика Британія, і завдав збитків на тисячі доларів.
Про це пише UPI.
Шарлотта Глейзер розповіла, що прийшла додому з роботи та виявила, що її кухню "обшукали", а у дверях комори проробили дірку.
Вона пішла слідом руйнувань вгору сходами, де побачила покусані меблі та вирвані зі стін розетки.
Поліція сказала шокованій жінці, що вони нічого не можуть зробити з дикою твариною, тому вона викликала волонтера. Чоловік виявив борсука-порушника, що ховався в кошику для сміття, перекинутого набік.
Дебошира упіймали у клітку та відвезли назад у дику природу.
Нагадаємо, як живе та який вигляд має найстаріший вомбат на планеті. Вейну 34 роки.
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