Борсук увірвався до будинку жінки та влаштував розгром – відео наслідків його візиту

Тепер власниці житла доведеться розщедритися на ремонт.

Борсук увірвався до будинку жінки на острові Вайт, Велика Британія, і завдав збитків на тисячі доларів.

Про це пише UPI.

Шарлотта Глейзер розповіла, що прийшла додому з роботи та виявила, що її кухню "обшукали", а у дверях комори проробили дірку.

Вона пішла слідом руйнувань вгору сходами, де побачила покусані меблі та вирвані зі стін розетки.

Поліція сказала шокованій жінці, що вони нічого не можуть зробити з дикою твариною, тому вона викликала волонтера. Чоловік виявив борсука-порушника, що ховався в кошику для сміття, перекинутого набік.

Дебошира упіймали у клітку та відвезли назад у дику природу.

Нагадаємо, як живе та який вигляд має найстаріший вомбат на планеті. Вейну 34 роки.

Читайте також: