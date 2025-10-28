Бортпровідник випадково утнув дурницю перед зльотом, яка коштувала 100 000 доларів

Літак авіакомпанії Delta Air Lines / © Associated Press

У США на рейсі Delta Air Lines із Піттсбурга до Солт-Лейк-Сіті стався курйозний інцидент: бортпровідник випадково активував аварійний трап перед зльотом. Ця помилка затримала виліт майже на чотири години і, за оцінками ЗМІ, коштувала авіакомпанії до 100 тис. дол.

Про це пише People.

Пасажири Delta Air Lines зазнали значних затримань вихідними через інцидент, коли бортпровідник помилково активував аварійний трап перед самим вильотом літака. Подія сталася 25 жовтня на рейсі Delta 3248 із Піттсбурга (Пенсильванія) до Солт-Лейк-Сіті (Юта).

«Під час відкриття дверей літака екіпаж випадково активував аварійний трап біля гейта прибуття в Піттсбурзі. У результаті пасажири зворотного рейсу з Піттсбурга до Солт-Лейк-Сіті були пересаджені на інші рейси Delta того ж вечора або наступного ранку», — заявили в компанії.

За інформацією Flightradar24, виліт затримався майже на чотири години — замість запланованих 17:30 літак піднявся в повітря лише о 21:21, а прибув до пункту призначення о 23:12.

Після випадкового розгортання трапа пасажири залишалися в салоні близько години, доки інженери вручну знімали надувну гірку.

Бортпровідник публічно вибачився і наголосив, що подібного інциденту «ніколи не траплялося» за його «26-річну кар’єру». Один із пасажирів зазначив, що співробітник був «помітно розгублений».

За оцінками New York Post, ця помилка могла коштувати від 50 тис. до 100 тис. дол., адже саме стільки може становити вартість повторного пакування аварійного трапа на Airbus A220.

Інші ЗМІ оцінюють збитки у 30 тис. — 70 тис. дол., не враховуючи додаткових витрат на пересадку пасажирів, частина з яких вилітала наступного дня або втратила стикувальні рейси в Солт-Лейк-Сіті.

До слова, у Франції на рейсі IB578 авіакомпанії Iberia з Парижа до Мадрида пасажир раптово напав на стюардесу, намагаючись відчинити аварійний вихід. Чоловік таки відчинив двері літака та зістрибнув на злітно-посадкову смугу, коли двигуни Airbus A320 ще працювали. Пасажира затримали служби екстреного реагування.