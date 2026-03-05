Ботокс і силікон: 20 верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси

Верблюд / © Associated Press

В Омані розгорівся черговий скандал навколо традиційних конкурсів краси верблюдів.

Про це пише Oddity Central.

Під час фестивалю у лютому в місті Аль-Мусанаа судді дискваліфікували 20 тварин після ветеринарної перевірки, яка виявила застосування заборонених косметичних процедур.

Йдеться про використання ботоксу, філерів для губ, силіконових імплантатів, штучне збільшення горба, а також ін’єкції гормону росту для нарощення м’язової маси. За висновками фахівців, деякі верблюди мали явні ознаки втручань — неприродно збільшені губи, змінену форму носа та інші штучні корекції зовнішності.

Конкурси краси верблюдів залишаються важливою частиною культурної традиції арабських країн. Протягом століть заводчики вдосконалювали зовнішні риси тварин завдяки селекції та ретельному догляду. Високо цінуються блискуча шерсть, довга шия, виразні губи, густі вії та добре сформований горб.

Втім, останніми роками змагання дедалі частіше супроводжуються скандалами. Причина — значні фінансові винагороди. Переможці отримують великі грошові призи, а також зростання вартості тварин і вигідні контракти на розведення. Саме це, за словами організаторів, і підштовхує окремих власників до використання заборонених методів.

Ветеринари наголошують: йдеться не лише про етику змагання, а й про здоров’я тварин. Філери можуть спричиняти хронічні запальні процеси, гормональні ін’єкції — порушення обміну речовин і проблеми з репродуктивною функцією, а ботокс здатен ускладнювати жування та пиття.

Організатори фестивалю заявили, що й надалі посилюватимуть контроль, аби зберегти автентичність традиції та запобігти жорстокому поводженню з тваринами.

