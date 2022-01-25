Бояться спати: жителі багатоповерхівки викликали ворожку та екзорциста через дивні звуки та рух предметів 

Один із жителів будинку вже переїхав із помешкання.

У Польщі в місті Яроцин жителі багатоповерхівки на вулиці Конституції 3 Травня, 10 нарікають на дивні звуки під час яких нібито навіть рухаються предмети. Люди через це викликали ворожку, екзорциста та біоенерготерапевта, проте дивні звуки не зникли. Поліція ж переконує, що звуки чути через систему опалення.

Про це повідомляє польське видання onet.pl.

Дивні звуки чути в будинку, який побудований у 80-х роках ХХ століття і де проживає 20 родин. Люди розповіли, що від листопада 2021 року вони постійно чують дивні звуки. Спочатку вони вважали, що хтось робить ремонт та б'є молотком по стіні, проте звуки було чути навіть вночі. Через це деякі жителі багатоповерхівки бояться спати.

37-річний житель багатоповерхівки Лукаш розповів, що він постійно чує незрозумілий стукіт.

"Іноді звук схожий на удар руки по стіні, іноді на удар металевим предметом. Деякі звуки лунають, як музика на стадіоні", - переконує Лукаш.

Місцеві жителі об'єднались та провели спільне розслідування. Вони розповіли виданню, що іноді вібрації настільки потужні, що в будинку починають рухатись предмети. Тоді місцеві запросили до будинку екзорциста. Він освятив усі кімнати, але проблема не зникла. Після цього вони запросили біоенерготерапевта та ворожку, але вони теж не змогли пояснити походження дивних звуків. До справи взялась місцева поліція.

Правоохоронці вважають, що причиною звуків є проблеми, пов'язані з початком опалювального сезону.

"На наш погляд, причиною цього можуть бути деякі проблеми, пов'язані із початком опалювального сезону. Поліція розслідує інцидент", - каже співробітниця відділу поліції із м. Яроцин Агнешка Заворська.

Проте місцевих жителів таке пояснення не влаштувало. Вони розповіли, що із будинку вже виїхав один їхній сусід, який налякався дивних звуків. Люди впевнені, що проблема не у трубах, а в чомусь іншому. Поліція ж до справи уже залучила місцевих будівельних інспекторів.

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