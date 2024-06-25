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Боєць ММА освідчився коханій після програшу, але отримав відмову на очах у 20 000 людей – відео

Боєць ММА освідчився коханій після програшу, але отримав відмову на очах у 20 000 людей – відео

Боєць ММА освідчився коханій після програшу, але отримав відмову на очах у 20 000 людей – відео

Лукаш Буковац і його дівчина / Фото: скриншот з відео

Вона заявила, що після стількох зрад не хоче виходити на нього заміж.

Аматорський боєць ММА Лукаш Буковац нещодавно пережив дві поразки за один вечір, попри те, що бився лише з одним супротивником, після того, як його дівчина не погодилася стати його дружиною на очах у 20 000 глядачів.

Про це пише Oddity Central.

Кажуть, що ніколи не слід бити лежачого, але дехто вважає, що Лукаш сам накликав на себе біду, коли вирішив освідчитися своїй дівчині в октагоні, після того, як програв бій. Навіть якби він виграв, не було жодних гарантій, що дівчина відповість "так".

Буковацу довелося стояти на одному коліні і слухати, як його збентежена обраниця відкидає його освідчення через його зради.

"Після всього, що сталося між нами, після зрад з твого боку, я не думаю, що це хороша ідея. Я кажу "ні", - заявила вона у мікрофон, поки спортсмен сидить з простягнутою до неї правою рукою, тримаючи каблучку.

Поки все це відбувається, до клітки підходить чоловік, схоже, з команди Лукаша, і обливає дівчину бійця водою на знак протесту проти її відмови.

Нагадаємо, 25-річна дівчина у пошуках коханого від початку року зайнялась сексом із 200 чоловіками. Дівчина каже, що не бачить проблем через свою професію.

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