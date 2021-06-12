"Боже мій, я в китовій пащі": в США горбатий кит проковтнув ловця лобстерів

У пащі кита він перебував 30-40 секунд.

В американському штаті Массачусетс горбатий кит проковтнув ловця лобстерів Майкла Паккарда.

На щастя, тварина виплюнула його, повідомляє BBC News.

Дайвер розповів, що пірнав в аквалангу, а потім відчув поштовх, а все навколо потемніло. Він подумав, що став жертвою нападу акули, але не побачив зубів. "Т оді я зрозумів: "Боже мій, я в китовій пащі". Він намагається мене проковтнути. Ось і все, я помру. Р аптом він піднявся на поверхню, вивернувся і почав крутити головою. Мене просто підкинуло в повітря і я приземлились у воді", - згадує потерпілий.

У пащі кита він перебував 30-40 секунд. Коли опинився на волі, у воді, то напарник допоміг йому повернутися назад у човен.

Вчені вважають, що кит проковтнув дайвера випадково. Зазвичай горбаті кити широко відкривають рот, щоб проковтнути якомога більше риби або криля. До слова, горбаті кити можуть виростати до 15 метрів і важити близько 36 тонн.

Як повідомлялося, у Новій Зеландії чоловік спіймав морського окуня, вагою понад 80 кг. Аби витягти з води вилов рибалці, знадобилося близько 30 хвилин.

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