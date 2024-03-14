Божевільні сталкери: сім'я нареченої проїхала 1600 км, щоб зірвати весілля

Чоловік розповів, що вони з дружиною втекли, щоб уникнути "божевільної" сім'ї дружини – але її родичі все одно проїхали 1600 км, щоб зірвати весілля.

На Reddit 26-річний чоловік пояснив, що вони з коханою, якій теж 26 років, вирішили втекти після того, як дізналися, що вона вагітна.

Пара планувала привезти групу з чотирьох близьких друзів до Колорадо на таємне весілля, тому орендувала будинок на колесах і великий романтичний будиночок на Airbnb, а також найняла фотографа і відеооператора.

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"Ми стратегічно обрали Колорадо через: 1) краєвиди і 2) те, що це так далеко від наших сімей", - деталізував він у дописі. "Мало того, що запросити велику родину дружини на весілля було б дорого, так ще й її сім'я божевільна. Вона виросла в будинку з маніпулятивним наркоманом, а мозок тещі засмажений зловживанням пігулками".

Щойно пара збиралася одружитися – пролунав телефонний дзвінок.

"Вся її сім'я, мама, тато, сестри, бойфренди – всі вони проїхали понад 1600 км, щоб зірвати наше весілля", - сказав він, додавши, що його дружина зробила помилку, розповівши сестрі про таємну церемонію.

Далі почалася катастрофа. Сім'я нареченої увірвалася до Airbnb і поїхала з ними на весілля, де зіпсувала церемонію. Прохання покинути захід родичі проігнорували. Через скандал навіть фотограф припинив робити знімки, тому що "всі мали нещасний вигляд". Та й сама пара ледь не розлучилася.

"Після того, як все було сказано і зроблено, у нас була зіпсована церемонія, 140 фотографій, 0 відео і жодного фільму після", - сказав чоловік. "Ми не пішли на ковзанку і наша перша подружня вечеря була з'їдена окремо. Ми втратили купу грошей і ледь не здали свідоцтво про шлюб. Її матір і сестри ледь не коштували нам шлюбу без жодних докорів сумління. Це був напружений місяць, і я просто тішуся, що він закінчився", - написав він.

У коментарях юзери порадили парі цінувати одне одного та триматися подалі від сім'ї.

Нагадаємо, мама нареченого зіпсувала весілля, обливши невістку червоною фарбою. Дізнавшись про заручини, жінка симулювала серцевий напад.

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