Брата і сестру посадили за коров'ячі жовчні камені на $3 млн: яким був їхній бізнес

В Уругваї засудили до тюремного ув'язнення брата і сестру за контрабанду коров'ячих жовчних каменів на суму понад 3 мільйони доларів США до Гонконгу для використання в китайській медицині.

Про це пише Yahoo.

50-річний чоловік був засуджений до двох років і одного місяця ув'язнення за контрабанду і відмивання грошей, а його 48-річна сестра отримала 18 місяців ув'язнення за відмивання грошей, але була звільнена умовно.

Згідно з рішенням суду і даними Інтерполу, вони придбали жовчні камені на бойнях в Уругваї. На кожного з 3,5 мільйонів жителів Уругваю припадає понад три корови – це найвищий показник у світі на душу населення. Більшу частину своєї продукції країна експортує.

В обвинувальному висновку зазначено, що обвинувачений платив від 198 000 до 200 000 доларів за кілограм – більше, ніж ціна золота, яка зараз становить близько 83 000 доларів за кілограм – за жовчні камені, придбані у власників боєнь або працівників п'яти різних уругвайських департаментів. Потім він відправив їх DHL до двох компаній у Гонконгу, ідентифікованих у розслідуванні за ініціалами H.H.L. і H.T.B.T.C.

Розслідування показало, що він отримував прибуток у розмірі близько 8 000 доларів за кілограм. Судові документи показали, що він отримав загалом $3,2 млн банківськими переказами від своїх клієнтів із Гонконгу і поклав ще $188 000 на рахунок своєї сестри.

Уругвайська влада наклала арешт на транспортний засіб і нерухомість у Монтевідео, що належали парі, загальною вартістю близько $2,5 млн.

Жовчні камені, знайдені в сечовому міхурі великої рогатої худоби під час перероблення м'яса, високо цінуються в Азії, де вони використовуються в нетрадиційній медицині через їхні протизапальні властивості та для боротьби з лихоманкою.

Нагадаємо, водій запхав у "Жигулі" двох корів та катався містом. Його оштрафували.

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