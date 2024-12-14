Брати зібрали найбільшу у світі колекцію карток із покемонами – фото

Брати із Великої Британії потрапили до Книги рекордів Гіннеса за свою колекцію з 48 339 різних карток з покемонами.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Суперфанати гри Pokémon Trading Card Оуен і Коннер Греї відібрали рекорд за найбільшу колекцію карток покемонів у Бенджаміна ДеГіра, чия колекція налічувала 34 310 карток 2023 року.

"Наш девіз – "зловити їх усіх", і це те, що ми намагалися зробити", - сказав Оуен Грей.

48 339 карток братів походять із декількох різних країн і надруковані декількома мовами.

"Ми маємо їх усі, окрім нідерландської мови. Ми не змогли знайти жодної", - сказав Коннер. "Якщо у когось є перше нідерландське видання, дайте нам знати", - додав Оуен.

Оуен і Коннер Греї / Фото: Guinness World Records

За словами братів, одна з їхніх найщасливіших знахідок сталася, коли вони купили декілька мішків з листівками, знайденими на горищі.

"Там було, мабуть, близько 3000-4000 карток, які просто кинули в пакети JD Sports, і серед них були дві золоті зірки Charizards, які сьогодні коштують від 5 до 25 000 фунтів стерлінгів ($6 350 - $31 751) кожна", - сказав Оуен. "Вони були зовсім не в поганому стані".

Оуен і Коннер Греї / Фото: Guinness World Records

Коннер дав декілька жартівливих порад іншим колекціонерам-початківцям, закликавши їх "берегти свої гроші".

Брати візьмуть свої картки в турне американськими колекційними виставками, які заплановані наступного року.

Оуен і Коннер Греї / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, студентка створила найменший у світі ігровий автомат. Потрібно 3 місяці, щоб рекорд був офіційно підтверджений.

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