Брати зібрали найбільшу у світі колекцію карток із покемонами – фото

Їхня колекція налічує 48 339 різних карток.
Брати із Великої Британії потрапили до Книги рекордів Гіннеса за свою колекцію з 48 339 різних карток з покемонами.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Суперфанати гри Pokémon Trading Card Оуен і Коннер Греї відібрали рекорд за найбільшу колекцію карток покемонів у Бенджаміна ДеГіра, чия колекція налічувала 34 310 карток 2023 року.
"Наш девіз – "зловити їх усіх", і це те, що ми намагалися зробити", - сказав Оуен Грей.
48 339 карток братів походять із декількох різних країн і надруковані декількома мовами.
"Ми маємо їх усі, окрім нідерландської мови. Ми не змогли знайти жодної", - сказав Коннер. "Якщо у когось є перше нідерландське видання, дайте нам знати", - додав Оуен.
За словами братів, одна з їхніх найщасливіших знахідок сталася, коли вони купили декілька мішків з листівками, знайденими на горищі.
"Там було, мабуть, близько 3000-4000 карток, які просто кинули в пакети JD Sports, і серед них були дві золоті зірки Charizards, які сьогодні коштують від 5 до 25 000 фунтів стерлінгів ($6 350 - $31 751) кожна", - сказав Оуен. "Вони були зовсім не в поганому стані".
Коннер дав декілька жартівливих порад іншим колекціонерам-початківцям, закликавши їх "берегти свої гроші".
Брати візьмуть свої картки в турне американськими колекційними виставками, які заплановані наступного року.
Нагадаємо, студентка створила найменший у світі ігровий автомат. Потрібно 3 місяці, щоб рекорд був офіційно підтверджений.
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