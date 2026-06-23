Брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками: подробиці унікальної церемонії

Близнюки / © Unsplash

Реклама

У нігерійському місті Ібадан, що на південному заході країни, відбулося унікальне подвійне весілля, яке місцеві жителі вже назвали справжнім дивом. Брати-близнюки Тайво та Кехинде Огунтойе побралися із сестрами-близнючками Адедиран під час спільної радісної церемонії.

Про це пише ВВС.

Для народу йоруба народження близнюків є звичною справою, проте одруження двох пар близнюків одночасно — подія надзвичайно рідкісна.

Реклама

«Ми знаємо багато близнюків, але цей шлюб здається нам влаштованим Богом. Ми завжди мріяли одружитися на близнючках», — поділився Огунтойе.

Молодята вірять, що їхній союз є особливим знаменням, і вже будують плани на майбутнє.

«З Божою допомогою ми молимося про те, щоб у наших первістка і другої дитини народилися близнюки. Це заповітне бажання нашого серця», — додав наречений.

Історія кохання цих двох пар розпочалася ще десять років тому, коли всі четверо навчалися в Ібаданському університеті. Познайомити їх вирішила викладачка, яка помітила дивовижну схожість доль. Проте шлях до вівтаря не був простим. Спочатку сестри Адедиран навіть не хотіли відповідати на дзвінки та уникали зустрічі.

Реклама

Огунтойе, якому зараз трохи за 40 років, згадує перше знайомство без особливого оптимізму.

«Зрештою ми провідали їх, поговорили, але тоді вони не були зацікавлені у стосунках», — розповів чоловік.

Замість роману між четвіркою зав’язалася дружба, але згодом життя розвело їх по різних куточках світу. Сестри поїхали на навчання за кордон, а брати подорожували та працювали у США та Південній Африці. Минули роки, перш ніж вони знову вийшли на зв’язок і зрозуміли, що створені одне для одного. Попри початковий скептицизм, родини наречених були в захваті від такого союзу.

Особливості унікального союзу

Наречені з’явилися на церемонії в однакових розкішних вбраннях: сестри обрали ідентичні білі сукні, а брати — вишукані костюми з метеликами. Цікаво, що наречені є різнояйцевими близнюками і мають певні відмінності у зовнішності, а от їхні обраниці — однояйцеві й схожі як дві краплі води.

Реклама

«Наші дружини так схожі одна на одну, що навіть члени їхніх родин іноді їх плутають. Ми їх не плутаємо, ми дуже добре знаємо своїх дружин», — запевнив Кехинде Огунтойе.

Попри неймовірну духовну та фізичну близькість, молодята ухвалили нестандартне рішення — після весілля дві новостворені родини мешкатимуть окремо.

«У нас є унікальний план щодо цього, і з часом люди про нього дізнаються», — заінтригував Огунтойе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брати-трійнята одружилися в один день.

Реклама

Новини партнерів