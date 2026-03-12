- Дата публікації
Брати-трійнята одружилися в один день — фото весілля
Спільне весілля стало вірусним у соцмережах.
У Китаї брати-трійнята стали популярними в соціальних мережах після того, як вирішили одружитися в один день і влаштувати спільне весілля.
Про це пише SCMP.
Церемонія відбулася на початку березня у місті Шанцю в провінції Хенань.
Брати народилися після 2000 року, однак їхній точний вік у повідомленнях не уточнюється.
Один із них, середній брат Ван, розповів, що від дитинства вони майже ніколи не розлучалися.
За його словами, брати завжди робили все разом: носили однаковий одяг, спали на одному ліжку та ходили до однієї школи.
Навіть зараз вони працюють в одній компанії.
Середній брат розповів, що його дружина родом із південно-західної китайської провінції Гуйчжоу, і їхні стосунки тривають уже чотири роки.
Старший брат перебуває у стосунках зі своєю дружиною три роки. Вона родом із провінції Юньнань на південному заході Китаю.
Дружина молодшого брата з того самого міста, що й самі трійнята, а їхній роман триває вже два роки.
За словами Вана, всі троє братів одночасно відчули, що настав час створювати сім’ї.
Ідею провести весілля в один день запропонували їхні батьки.
«Ми народилися в один день, тому вирішили й одружитися також разом. Батьки сказали, що так буде веселіше і святковіше», — розповів чоловік.
Наречені та їхні родини підтримали цю ідею.
За словами Вана, присутність братів поруч допомогла йому не хвилюватися під час церемонії.
«Поруч із братами я почувався спокійно і розслаблено», — зазначив він.
Водночас у повідомленнях не уточнюється, чи планують брати й надалі жити разом після одруження.
