ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв
Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

Брати знайшли на пляжі пляшку з посланням 1976 року: хто і що там написав (фото)

Чоловіки сподіваються повернути записку автору.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Брати, прогулюючись узбережжям віддаленого острова на Багамах, знайшли послання в пляшці, написане 14-річним школярем із Массачусетсу ще 1976 року.

Про це пише WCVB-TV.

Клінт Баффінгтон, досвідчений пляжний шукач, який знайшов понад 100 послань у пляшках по всій Північній Америці та Карибському басейну, розповів, що декілька тижнів тому вони з братом Еваном досліджували узбережжя одного з островів на Багамах, коли зробили знахідку.

«Я почув, як моя рація затріщала, і мій брат сказав щось на кшталт: «Ти не повіриш, що я щойно знайшов», — розповів Клінт Баффінгтон в інтерв’ю телеканалу.

Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

У старій пляшці «Пепсі» була записка, написана Пітером Томпсоном, 14-річним учнем регіональної середньої школи Пентакет із Західного Ньюбері, штат Массачусетс, який на той час відвідував заняття з океанографії. У записці йшлося про те, що пляшка буде викинута в океан береговою охороною.

Лист школяра / Фото: WCVB-TV

Лист школяра / Фото: WCVB-TV

Братам Баффінгтон вдалося зв’язатися з Томпсоном, який сказав, що не пам’ятає, як писав повідомлення, але у нього залишилися теплі спогади про заняття з океанографії.

«Це дивовижно. Це сталося майже 50 років потому, тому це сюрприз», — сказав Томпсон.

Баффінгтон сказав, що вони з братом сподіваються з часом повернути записку Томпсону особисто.

Нагадаємо, чоловік виявив під своїм будинком «підземелля тортур» із прихованих кімнат і проходів.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie