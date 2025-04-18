Брати знайшли на пляжі пляшку з посланням 1976 року: хто і що там написав (фото)

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Брати, прогулюючись узбережжям віддаленого острова на Багамах, знайшли послання в пляшці, написане 14-річним школярем із Массачусетсу ще 1976 року.

Про це пише WCVB-TV.

Клінт Баффінгтон, досвідчений пляжний шукач, який знайшов понад 100 послань у пляшках по всій Північній Америці та Карибському басейну, розповів, що декілька тижнів тому вони з братом Еваном досліджували узбережжя одного з островів на Багамах, коли зробили знахідку.

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«Я почув, як моя рація затріщала, і мій брат сказав щось на кшталт: «Ти не повіриш, що я щойно знайшов», — розповів Клінт Баффінгтон в інтерв’ю телеканалу.

Пляшка з посланням / Фото: WCVB-TV

У старій пляшці «Пепсі» була записка, написана Пітером Томпсоном, 14-річним учнем регіональної середньої школи Пентакет із Західного Ньюбері, штат Массачусетс, який на той час відвідував заняття з океанографії. У записці йшлося про те, що пляшка буде викинута в океан береговою охороною.

Лист школяра / Фото: WCVB-TV

Братам Баффінгтон вдалося зв’язатися з Томпсоном, який сказав, що не пам’ятає, як писав повідомлення, але у нього залишилися теплі спогади про заняття з океанографії.

«Це дивовижно. Це сталося майже 50 років потому, тому це сюрприз», — сказав Томпсон.

Баффінгтон сказав, що вони з братом сподіваються з часом повернути записку Томпсону особисто.

Нагадаємо, чоловік виявив під своїм будинком «підземелля тортур» із прихованих кімнат і проходів.