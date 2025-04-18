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Брати знайшли на пляжі пляшку з посланням 1976 року: хто і що там написав (фото)
Чоловіки сподіваються повернути записку автору.
Брати, прогулюючись узбережжям віддаленого острова на Багамах, знайшли послання в пляшці, написане 14-річним школярем із Массачусетсу ще 1976 року.
Про це пише WCVB-TV.
Клінт Баффінгтон, досвідчений пляжний шукач, який знайшов понад 100 послань у пляшках по всій Північній Америці та Карибському басейну, розповів, що декілька тижнів тому вони з братом Еваном досліджували узбережжя одного з островів на Багамах, коли зробили знахідку.
«Я почув, як моя рація затріщала, і мій брат сказав щось на кшталт: «Ти не повіриш, що я щойно знайшов», — розповів Клінт Баффінгтон в інтерв’ю телеканалу.
У старій пляшці «Пепсі» була записка, написана Пітером Томпсоном, 14-річним учнем регіональної середньої школи Пентакет із Західного Ньюбері, штат Массачусетс, який на той час відвідував заняття з океанографії. У записці йшлося про те, що пляшка буде викинута в океан береговою охороною.
Братам Баффінгтон вдалося зв’язатися з Томпсоном, який сказав, що не пам’ятає, як писав повідомлення, але у нього залишилися теплі спогади про заняття з океанографії.
«Це дивовижно. Це сталося майже 50 років потому, тому це сюрприз», — сказав Томпсон.
Баффінгтон сказав, що вони з братом сподіваються з часом повернути записку Томпсону особисто.
Нагадаємо, чоловік виявив під своїм будинком «підземелля тортур» із прихованих кімнат і проходів.