Бразильська модель, яка нещодавно вийшла заміж за себе, розлучається через чоловіка

Шлюб моделі протривав менше ніж 3 місяці.

Бразильська модель Кріс Галера, яка офіційно вийшла за себе заміж, вирішила розлучитися. Причиною розірвання шлюбу став чоловік.

Про це повідомляє Mirror.

У вересні 33-річна дівчина написала в Instagram. що виходить заміж за себе, зауваживши, "втомилася покладатися на чоловіків". У день весілля вона сфотографувалася перед католицькою церквою у Сан-Паулу. "Я стала доросліша. Зрозуміла, що я сильна та рішуча жінка. Я завжди боявся залишитися сама, але я зрозуміла, що мені треба навчитися почуватися. Коли я зробила це, то вирішила відсвяткувати", - так аргументувала Кріс свій вчинок.

У листопаді жінка збиралася у медовий місяць, однак вирішила розлучитися з собою, бо вона зустріла свою половинку. Її шлюб тривав менше ніж 3 місяці. "Я почала вірити в кохання в той момент, коли зустріла когось особливого", - сказала модель.

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