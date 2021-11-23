Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Бразильська модель, яка нещодавно вийшла заміж за себе, розлучається через чоловіка

Бразильська модель, яка нещодавно вийшла заміж за себе, розлучається через чоловіка

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бразильська модель, яка нещодавно вийшла заміж за себе, розлучається через чоловіка

Фото: Кріс Галер/Instagram

Шлюб моделі протривав менше ніж 3 місяці.

Бразильська модель Кріс Галера, яка офіційно вийшла за себе заміж, вирішила розлучитися. Причиною розірвання шлюбу став чоловік.

Про це повідомляє Mirror.

У вересні 33-річна дівчина написала в Instagram. що виходить заміж за себе, зауваживши, "втомилася покладатися на чоловіків". У день весілля вона сфотографувалася перед католицькою церквою у Сан-Паулу. "Я стала доросліша. Зрозуміла, що я сильна та рішуча жінка. Я завжди боявся залишитися сама, але я зрозуміла, що мені треба навчитися почуватися. Коли я зробила це, то вирішила відсвяткувати", - так аргументувала Кріс свій вчинок.

У листопаді жінка збиралася у медовий місяць, однак вирішила розлучитися з собою, бо вона зустріла свою половинку. Її шлюб тривав менше ніж 3 місяці. "Я почала вірити в кохання в той момент, коли зустріла когось особливого", - сказала модель.

Читайте також:

Наступна публікація