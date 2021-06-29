Британець випадково розкопав загадковий 500-річний колодязь у своєму будинку

Чоловік спочатку був стурбований знахідкою.

В англійському місті Плімут 70-річний чоловік знайшов у вітальні свого будинку 500-річний колодязь. Дідусь почав копати і знайшов середньовічний меч, а також монету 1725 року.

Як пише видання mirror.co.uk, Колін Стір останні роки проводив розкопки свердловини після того, як помітив, що у кімнаті опускається килим.

Дідусь переїхав до будинку в 1988 році, але 10 років тому під час ремонту він побачив провалля.

Спочатку він був стурбований, що там поховане тіло.

"Приблизно десять років тому ми робили ремонт, і я замінював балки на підлозі, коли помітив, що підлога ніби провалилася. Я відразу подумав, що хтось, напевно, когось там поховав, або що у нас є провалля. З того моменту я вирішив, що буду його копати", - згадує чоловік.

Стір розібрав підлогу, розкопав близько півметра і знайшов колодязь. Згодом він провів туди світло і обладнав трап для спуску. Старі мапи допомогли простежити історію колодязя до XVI століття.

"Я люблю свій колодязь, мені подобається вивчати життя людей, які жили тут до нас. У мене є шматочок історії Плімута прямо у вітальні",- сказав він.

17-метровий отвір у вітальні наразі перекритий простирадлом і люками, щоб він був у безпеці.

Нагадаємо, на відомому хорватському острові-курорті Хвар в Адріатичному морі був виявлений стародавній некрополь, що датується 4-5 століттям нашої ери. Археологічну знахідку вже назвали найважливішою в історії острова.

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