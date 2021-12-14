Британка прокинулася після семи тижнів коми і дізналася про народження доньки

Під час вагітності жінка підчепила COVID-19.

Британка сім тижнів перебувала у комі після інфікування коронавірусом, а коли прокинулася, то дізналася, що народила доньку.

Випадок стався в англійському містечку Фарнворт, пише Metro.

Хвороба почалася у вагітної 33-річної Лори Уорд з легкого кашлю Оскільки її стан не покращувався. Вона зробила ПЛР-тест на СOVID-19, який виявмвся позитивним. Спочатку жінка лікувалася вдома, а коли у неї почалися проблеми з диханням, то її шпиталізували. Під час вагітності вона не скаржилася на стан здоров'я, і мала лише цукровий діабет.

У лікарні стан COVID-пацієнки погіршувався протягом двох тижнів. Після низки обстежень медики з'ясували, що у вагітної можуть перечасно початися перейми. Жінка розповідає: лише кивнула на знак згоди на передчасні пологи, а потім вимкнулася.Наступним спогадом Уорд було пробудження через сім тижнів.

Жінку привітали із народженням доньки, про яку вона не знала. Дівчинку назвали Хоуп. "Я розплющила очі і побачила Хоуп на ліжку поряд зі мною. Я не могла поворухнутися. Я могла тільки трясти та кивати головою", - згадує вона.

Стан жінки погіршився настільки, що лікарі провели їй кесарів розтин на 31-му тижні вагітності - за два місяці до пологівю Дівчинка народилася вагою 1,6 кг. Після народження вона провела п'ять тижнів у відділенні інтенсивної терапії. дівчинка нині здорова і набирає вагу.

Пацієнтці провели трахеостомію та вставили поживні трубки. Говорити Уорд змогла лише за два тижні після пробудження з коми. Їй довелося знову вчитися ходити. Жінка проходить інтенсивну фізіотерапію.

Як повідомялося, у Великій Британії мешкає жінка, в якої на 32 тижні вагітності живіт практично плаский. Через це її звинувачують в тому, що вона морить себе голодом або ж навіть бреше про вагітність. Брук пояснила, що причина того, що її живіт менший полягає у нахилі матки. Її матка вигинається назад, а не вперед.

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