Британська армія скасувала столітню заборону на відрощування бороди і вусів військовим

Після більш ніж сторічної перевірки чисто поголених підборідь солдатам і офіцерам британської армії буде дозволено відрощувати бороди та вуса.

Про це пише The Guardian.

Однак зміна в політиці не є шансом для волохатої вседозволеності, оскільки волосся на обличчі буде суворо контролюватися на предмет довжини і доглянутості.

Військовослужбовцям було розіслано повідомлення з оновленням, яке дозволяє охайно відростити бороду під час великодніх канікул. Згідно з ним, дозволяється лише повна борода. Вона повинна мати довжину від 2,5 до 25,5 мм і бути підстриженою на вилицях і шиї. Політика передбачає, що не повинно бути "жодного плямистого або нерівномірного росту" і "жодних перебільшених кольорів".

Газета Times повідомила, що це рішення має бути схвалене королем, який дав згоду у четвер, 28 березня.

Військово-морський флот вже давно дозволив носіння бороди, а військово-повітряні сили зняли заборону 2019 року. Але армія дотримувалася суворої політики, дозволяючи ріст волосся на обличчі лише за станом здоров'я, релігійними або виробничими показаннями. Минулого року армія оголосила про її перегляд, і переважна більшість військовослужбовців висловилися за зміну цього правила.

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Понад століття єдиним волоссям на обличчі, дозволеним у повсякденному житті в армії, були акуратні вуса. Хоча солдатам дозволялося відрощувати бороди з оперативних міркувань – наприклад, під час секретних місій або під час бойових дій в Афганістані – вони повинні були голити їх після повернення.

Міністр оборони Грант Шаппс заявив у грудні, що заборона на носіння бороди в армії є "смішною" і що настав час модернізації.

"Збройні сили дуже прискіпливо ставляться до того, чи носять люди бороди, чи ні. Сьогодні люди носять бороди. Як так сталося, що ми все ще боремося з набором, а потім свавільно кажемо, що ти не можеш приєднатися [якщо відростиш бороду]. Це просто смішно. Настав час модернізуватися", - сказав він в інтерв'ю Times.

Нагадаємо, нещодавно британський генерал заявив, що країна не зможе самостійно воювати проти РФ понад 2 місяці. Своєю чергою очільник Міноборони Британії зазначив, що уроки війни в Україні показали важливість бойових безпілотників через те, що вони смертоносні, але недорогі.

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