Британська сім'я покинула міське життя і переїхала на віддалений острів, де їхній син є єдиною дитиною в садочку

Британська сім'я покинула міське життя і переїхала на віддалений острів, де їхній син є єдиною дитиною в садочку

У малюка, який є єдиним вихованцем у дитячому садочку, дві виховательки.

Молода сім’я залишила міське життя, замінивши Бірмінгем на віддалені Оркнейські острови з лише 320 жителями.

Про це пише Metro.

22-річний Абдулла Халід народився і виріс у Ярдлі і працював у сімейній компанії з продажу автомобілів, коли вони з дружиною Махвіш вирішили переїхати.

Абдулла, його дружина та їхні двоє маленьких синів виїхали з Бірмінгема й переїхали за 600 миль на віддалений острів Шапінсей. Аби дістатися до нового дому, вони здійснили величезну 12-годинну подорож і взяли два пороми.

Зараз пара керує службою доставки їжі , готуючи такі страви, як каррі з оркнейських морепродуктів, для жителів острова. У подружжя також є плани відкрити кемпінговий бізнес класу люкс.

За словами Абдулли, вони переїхали, аби покращити життя дітей. Острів обрали, бо там безпечно і спокійно.

"Однак у нас двоє синів, і ми хвилюємося, що вони самотні. Н аш трирічний син зараз навчається в дошкільному навчальному закладі на острові, і він там єдина дитина. У нього два вихователі. Він любив би товаришів по іграх, і ми закликаємо всіх, хто хоче переїхати з міста, серйозно подумати про життя на віддаленому острові. Нам тут подобається", - зауважує чоловік.

Батько Абдулли, Мухаммед, сказав, що його син хоче почати все після народження своїх дітей, і погодився, що єдина проблема полягає в тому, що його онук є єдиною дитиною у його дошкільному закладі.

Шапінсей є восьмим за величиною з Оркнейських островів, у якому приблизно 100 будинків і лише одна початкова школа. Щоб доїхати до північної околиці Шотландії треба 12 годин, і ще півгодини на поромі, щоб дістатися до Шапінсей. До США можна потрапити швидше.

Нагадаємо, віддалений мінімалістичний будинок посеред пустелі в Джошуа-Трі, штат Каліфорнія, США, виставлено на продаж за 1,75 мільйона доларів. Ремонт у будинку ще триває, але його планують завершити на початку 2022 року.

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