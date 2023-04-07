Британські лікарі вперше вилікували від алкогольної залежності собаку

Дворічний лабрадор потрапив до спеціалізованої клініки разом з іншою собакою після смерті їхнього господаря. Обидвох покійний привчив до алкоголю.

Співробітники рятувального центру Woodside Animal Rescue Trust у британському місті Девоні надавали допомогу двом собакам, яких довелося лікувати від алкогольної абстиненції.

Про це повідомляє The Telegraph.

Тварини, які стали залежними від алкоголю, потребували екстреної допомоги незабаром після того, як їх доставили після нападів. Симптоми вказували на абстиненцію.

Одну із собак не вдалося врятувати і вона померла. Дворічний лабрадор на прізвисько Коко все таки одужав після чотирьох тижнів лікування седативними препаратами.

Тепер чотирилапий пацієнт не потребує ліків і починає поводитися як звичайна собака.

У центрі сподіваються, що Коко врешті-решт отримає новий дім і нових господарів.

Нагадаємо, у Києві поліцейські приїхали на виклик про конфлікт між сусідами та помітили в квартирі заявниці налякане хворе цуценя. Виявилося, що власниця морила тварину голодом, поїла горілкою та била. Собаку вилучили, а жінку покарали.

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