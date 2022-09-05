Британський мільйонер залишив родину заради біженки з України

У Великій Британії 52-річний мільйонер залишив свою родину заради нового кохання.

Мільйонер, екскерівник кредитної фірми Wonga Хокон Оверлі закохався у 39-річну українку, яку його родина прихистила у своєму маєтку.

Про це пише dailymail.co.uk.

52-річний британський підприємець активно лобіював урядові програми, які б дозволили українським біженцям прибувати до Великої Британії. Коли уряд погодив це, то Оверлі поселив у своєму маєтку в графстві Суррей 39-річну біженку з України Марію П.

Фото: dailymail.co.uk

Після того, як жінка кілька місяців пожила у його маєтку, пара закохалась і мільйонер залишив свою дружину з дітьми заради нового кохання.

Статки Хокона Оверлі у Британії оцінюють у 5 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, британець залишив родину заради біженки і тепер хоче переїхати до України.

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