ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
2 хв

"Брокенський привид" в Карпатах: мандрівник зробив унікальні фото

Тінь мандрівника, оточена райдужним ореолом, з’явилася на хмарах та тумані.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
"Брокенський привид"

"Брокенський привид" на горі Грофа в Карпатах / © Facebook Ігоря Романіва

На горі Грофа у Горганському масиві Карпат мандрівник з Івано-Франківська Ігор Романів зафіксував рідкісне оптичне явище — «Брокенського привида».

Фотографії побаченого у вересні цього року він опублікував 9 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

На знятих кадрах — тінь мандрівника, оточена райдужним ореолом, яка з’явилася на хмарах або тумані, коли сонце світило ззаду.

«Сказати, що враження неймовірні — це нічого не сказати. Погода, світло, хмари, вітер, сонце, туман… все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних відтінків я ще не бачив. Світло змінювалося від холодного до насиченого жовтого за лічені хвилини…» — описував Ігор своє перебування на вершині.

За його словами, «Брокенський привид» з’явився раптово і спочатку ненадовго.

/ © Facebook Ігоря Романіва

© Facebook Ігоря Романіва

«Я встиг зробити один знімок і був дуже щасливий. Але те, що було потім… Він з’являвся знову і знову, вітер, сонце, туман і хмари робили кожну його появу різною, десь був ледь помітним, десь дуже контрастним», — розповідав мандрівник.

/ © Facebook Ігоря Романіва

© Facebook Ігоря Романіва

Ігор Романів зазначив, що зміни у вигляді «Брокенського привида» були зумовлені тим, що він з’явився під час заходу сонця, коли змінювалося освітлення, а вітер ганяв то хмари, то туман.

/ © Facebook Ігоря Романіва

© Facebook Ігоря Романіва

«Дійство тривало більше години, камера не переставала клацати. Раніше думав, що привид з’являється ненадовго, а тут таке… До місця ночівлі добирався щасливий і в темноті, на холодний вітер просто вже не звертав уваги», — згадував мандрівник.

Нагадаємо, 8 жовтня у високогір’ї Карпат розпочалася справжня зима. На горі Піп Іван лежить сніг, а температура повітря становила -3°С.

Дата публікації
Кількість переглядів
629
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie