"Брокенський привид" в Карпатах: мандрівник зробив унікальні фото

"Брокенський привид" на горі Грофа в Карпатах / © Facebook Ігоря Романіва

На горі Грофа у Горганському масиві Карпат мандрівник з Івано-Франківська Ігор Романів зафіксував рідкісне оптичне явище — «Брокенського привида».

Фотографії побаченого у вересні цього року він опублікував 9 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

На знятих кадрах — тінь мандрівника, оточена райдужним ореолом, яка з’явилася на хмарах або тумані, коли сонце світило ззаду.

«Сказати, що враження неймовірні — це нічого не сказати. Погода, світло, хмари, вітер, сонце, туман… все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних відтінків я ще не бачив. Світло змінювалося від холодного до насиченого жовтого за лічені хвилини…» — описував Ігор своє перебування на вершині.

За його словами, «Брокенський привид» з’явився раптово і спочатку ненадовго.

© Facebook Ігоря Романіва

«Я встиг зробити один знімок і був дуже щасливий. Але те, що було потім… Він з’являвся знову і знову, вітер, сонце, туман і хмари робили кожну його появу різною, десь був ледь помітним, десь дуже контрастним», — розповідав мандрівник.

© Facebook Ігоря Романіва

Ігор Романів зазначив, що зміни у вигляді «Брокенського привида» були зумовлені тим, що він з’явився під час заходу сонця, коли змінювалося освітлення, а вітер ганяв то хмари, то туман.

© Facebook Ігоря Романіва

«Дійство тривало більше години, камера не переставала клацати. Раніше думав, що привид з’являється ненадовго, а тут таке… До місця ночівлі добирався щасливий і в темноті, на холодний вітер просто вже не звертав уваги», — згадував мандрівник.

Нагадаємо, 8 жовтня у високогір’ї Карпат розпочалася справжня зима. На горі Піп Іван лежить сніг, а температура повітря становила -3°С.