Брудну форму Гаррі Поттера продали на аукціоні: за яку шалену суму її придбав фанат (фото)

Також з молотка пішли реквізити з інших культових стрічок.

Брудну форму Гаррі Поттера, яку актор Деніел Редкліфф носив у "Таємній кімнаті", було продано за 100 000 доларів США.

Про це пише dailymail.co.uk.

Пошарпаний плащ із ґрифіндорським капюшоном та фірмові круглі окуляри були продані з молотка на аукціоні Propstore у Каліфорнії.

До лоту також увійшли біла бавовняна сорочка Гаррі, краватка, вовняний светр з V-подібним вирізом, сірі штани та чорні замшеві шкіряні туфлі.

Форма Гаррі Поттера / Фото: Propstore Auction

Костюм весь у сценічній крові, а також у бруді. Купив усе це суперфанат фільму.

Форма Гаррі Поттера / Фото: Propstore Auction

Це вбрання було одним із більш ніж 500 проданих рідкісних та культових реквізитів та костюмів для кіно та телебачення.

Також була продана повнорозмірна копія машини часу DeLorean, що світиться, з трилогії "Назад у майбутнє". Вона використовувалася для рекламних заходів у Universal Studios в Орландо, Флорида. Автомобіль купили за 250 000 доларів США.

Копія машини часу DeLorean / Фото: Propstore Auction

Дуельний світловий меч Обі-Вана Кенобі з "Зоряних воєн: Епізод III, Помста сітхів" 2005 року, який використав актор Юен МакГрегор, продали за 118 750 доларів США.

Кіраса, яку носив Рассел Кроу, також відомий як генерал Максимус, у фільмі "Гладіатор", була продана за 125 000 доларів США.

Кіраса з "Гладіатора" / Фото: Propstore Auction

Ігрова дошка 1995 року із "Джуманджі" була продана за 262 500 доларів США, а найдорожчим лотом була лялька злого клоуна з фільму жахів 1982-го "Полтергейст", куплена за 661 421 долар.

Нагадаємо, нещодавно продали на аукціоні мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менша ніж крупина солі. Ставки на лот стартували від 15 тисяч доларів.

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