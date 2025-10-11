Британець купив картину і з’ясував, що вона коштує у 20 разів дорожче

Картина. Фото: Jam Press/@flippin_chris

Житель британського міста в графстві Дорсет Кріс Гаттон зробив несподівано вигідну покупку у звичайному благодійному магазині. Чоловік придбав картину з котом лише за 20 фунтів стерлінгів, а згодом дізнався, що вона є оригінальним твором мистецтва відомого художника Лі Вудса. Її реальна вартість може сягати понад 450 фунтів (близько 25 000 гривень — Ред.).

Про це повідомило видання Mirror.

47-річний Гаттон уже шість років займається пошуком цінних речей на розпродажах і в благодійних крамницях. Він розповів, що під час однієї з прогулянок повз магазин помітив у вітрині картину з котом, яка одразу привернула його увагу. Попри те, що чоловік не є поціновувачем мистецтва та зізнається, що не любить котів, інтуїція підказала йому, що цю річ варто придбати.

«Іноді просто відчуваєш, що щось варто купити, навіть не знаючи про це нічого», — зазначив чоловік.

Після покупки Кріс приніс картину додому, і лише тоді зрозумів, що це не звичайний друкований постер, а справжній оригінал. Згодом він дізнався, що автор полотна — британський художник Лі Вудс, чиї роботи високо цінуються на аукціонах.

Перевіривши в Інтернеті, чоловік побачив, що подібні картини Лі Вудса продаються за ціною від 200 (близько 11 000 гривень — Ред.) до 700 фунтів стерлінгів (близько 39 000 гривень — Ред.). Одну з них, схожу за стилем, нещодавно продали за 360 фунтів (близько 20 000 гривень — Ред.), а ще одну виставили на продаж за 650 фунтів (близько 36 000 гривень — Ред.).

Зараз Гаттон планує виставити свій трофей за 450 фунтів. Він зізнається, що перепродаж речей іноді пов’язаний із ризиком, але цього разу впевнений у своїй інтуїції.

«Купівля для перепродажу іноді може бути трохи ризикованою, але я роблю це час від часу вже приблизно шість років, і мої знання про те, що купувати і що продаватиметься, з роками зростають», — додав британець.

Серед користувачів eBay зараз є десятки пропозицій подібних картин із котами, і деякі з них оцінюються навіть у 720 фунтів. Тож, за словами Кріса, любов до котів може бути не лише емоційною, а й цілком прибутковою.

